Підтверджує це й чергове відео з дрона від наших захисників, пише 24 Канал. На ньому групкою, понад 20 осіб, окупанти вирішили померти.
До теми Українські захисники змусили тікати цілий "мурашник" окупантів під Соледаром: пекельне відео
"Хмари" окупантів видно добре
Кажуть, лихо чіпляється до людини, яка мандрує сама, до двох – думає чи підійти, а трьох – оминає стороною. Здається, окупанти буквально сприймають ці слова, тож ходять по українській землі групками. Однак чомусь ну все йде не так.
Так, росіяни у ледь не найгарячішій точці фронту, у Соледарі, вирішили вчергове прогулятися двома групами по 10 осіб. Їхнє переміщення було ну дуже добре видно з дрона.
Ба більше, ці генії думки й поселитися захотіли не у сіреньких будинках невеликими групами, а купою у будівлі, яка з усього сірого пейзажу вирізнялася яскравим зеленим дахом.
Вибуховий результат прогулянки
Результат – яскравий. Вибуховий, можна сказати.
Ну що, пора працювати. Які думки? MLRS чи HIMARS? HIMARS чи MLRS?
– поцікавився у глядачів військовий.
А далі – передав дані ракетним військам, які набитий окупантами будинок зробили братською могилою. "Саме такий вигляд мають одночасово виграні у лотерею 25 білих "Лад". Браво, наші доблесні ракетні війська", – підсумував захисник.
Гаряча прогулянка окупантів з дрона: відео
Що відбувається у Соледарі: коротко
- Зараз у Соледарі точаться жорсткі бої. Зокрема відомо, що окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.
- В Міноборони заявили, що зараз у Соледарі підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових.
- Нещодавно Пригожин похизувався, буцімто місто уже під контролем вагнерівців. Однак це не так. Ба більше, вагнерівці, попри всі заяви Пригожина, самі опинилися в оточенні.