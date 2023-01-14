Підтверджує це й чергове відео з дрона від наших захисників, пише 24 Канал. На ньому групкою, понад 20 осіб, окупанти вирішили померти.

До теми Українські захисники змусили тікати цілий "мурашник" окупантів під Соледаром: пекельне відео

"Хмари" окупантів видно добре

Кажуть, лихо чіпляється до людини, яка мандрує сама, до двох – думає чи підійти, а трьох – оминає стороною. Здається, окупанти буквально сприймають ці слова, тож ходять по українській землі групками. Однак чомусь ну все йде не так.

Так, росіяни у ледь не найгарячішій точці фронту, у Соледарі, вирішили вчергове прогулятися двома групами по 10 осіб. Їхнє переміщення було ну дуже добре видно з дрона.

Ба більше, ці генії думки й поселитися захотіли не у сіреньких будинках невеликими групами, а купою у будівлі, яка з усього сірого пейзажу вирізнялася яскравим зеленим дахом.

Вибуховий результат прогулянки

Результат – яскравий. Вибуховий, можна сказати.

Ну що, пора працювати. Які думки? MLRS чи HIMARS? HIMARS чи MLRS?

– поцікавився у глядачів військовий.

А далі – передав дані ракетним військам, які набитий окупантами будинок зробили братською могилою. "Саме такий вигляд мають одночасово виграні у лотерею 25 білих "Лад". Браво, наші доблесні ракетні війська", – підсумував захисник.

Гаряча прогулянка окупантів з дрона: відео

Що відбувається у Соледарі: коротко