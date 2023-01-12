Зокрема в мережі появилося відео від українських військових, які "невидимим оком" спостерігали за самовпевненою ходою та втечею з втратами загарбників. Так, автор відеозапису спершу зазначив, що у бік українських військових рухалися десятки окупантів, пише 24 Канал.

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Вижили менше половини

Потоптатися по нашій землі в одному місці вирішили від 20 до 30 окупантів. Такі величезні сили знадобилися, вочевидь, для атаки українських позицій, однак результат окупантам навряд сподобався.

Адже, як видно з відео, "чомусь" назад поверталося уже значно менше загарбників, менше половини. При цьому тікали вони так хутко, що складалося враження, ніби це пришвидшене відео, а не зйомка у реальному часі. Тож, як зазначив сам військовий, атаку гарматного м'яса Росії українські воїни успішно відбили.

Якби не онлайн-запис, я сказав би, що з пришвидшенням тікають. Біжать, тварюки,

– сміявся військовий.

Далі буде

Тим, хто вижив, вочевидь, радіти новому дню залишилося не так вже й довго. Адже військові прослідкували, куди саме втікали росіяни, та між собою обговорювали майбутній удар по ним.

Чи відбувся він за лічені хвилини, чи з настанням темряви, як на початку говорив захисник – невідомо. Однак зрозуміло одне – військові України перетворюють рідну землю на справжнє пекло для окупантів, щоб ті, кому пощастить вижити, на все життя запам'ятали та передали нащадкам, що потикатися зі зброєю до українців – завжди погана ідея.

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