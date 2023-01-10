Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що втрат серед російських окупантів дуже багато. Вони буквально лежать під ногами наших захисників.
До теми Що зараз відбувається у Бахмуті й Соледарі та яке значення мають міста у битві за Донбас
Що зараз відбувається у Соледарі
Маляр розповіла, що зараз за утримання міста тривають важкі бої. Ворог штурмує населений пункт попри шалені втрати особового складу, а підступи до позицій наших захисників усіяні тілами ворогів.
Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.
Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація,
– сказала Маляр.
На місто кинули найпрофесійніших бійців "Вагнер"
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни кинули на Соледар найкращі підрозділи ПВК "Вагнера". Він уточнив, що мовиться не про колишніх в'язнів, а про справді професійних спецпризначенців, які були у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.
- Російські окупанти щільно поливають вогнем позиції українських військових. Лиш за останню добу по Соледару і позиціях наших захисників довкола міста було 86 обстрілів різними калібрами.
- Проте російські окупанти також гинуть. Ще раніше Череватий розповідав, що околиці закидані вбитими тілами ворогів. Втрати росіян – колосальні.
- Українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. Вони роблять все, щоб не дати ворогу прорватися вперед.