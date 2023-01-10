Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що втрат серед російських окупантів дуже багато. Вони буквально лежать під ногами наших захисників.

​До теми Що зараз відбувається у Бахмуті й Соледарі та яке значення мають міста у битві за Донбас

Що зараз відбувається у Соледарі

Маляр розповіла, що зараз за утримання міста тривають важкі бої. Ворог штурмує населений пункт попри шалені втрати особового складу, а підступи до позицій наших захисників усіяні тілами ворогів.

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.

Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація,

– сказала Маляр.

Зверніть увагу! 9 січня Міноборони України оголосило, що Росія провела перегрупування, змінила тактику та почала новий потужний штурм на Соледар.

На місто кинули найпрофесійніших бійців "Вагнер"