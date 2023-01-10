Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону розповів, що наші воїни демонструють у Соледарі мужність, героїзм та незламність. Про це пише 24 Канал.

​До теми Що зараз відбувається у Бахмуті й Соледарі та яке значення мають міста у битві за Донбас

Що зараз відбувається у Соледарі

Череватий розповів, що наші воїни, які зараз захищають Соледар, не дають ворогу пройти вперед й не відступають назад. Поки що там дуже складна ситуація, проте наші захисники роблять все, щоб завдати максимальної шкоди й ураження противнику, і при цьому зберегти собі життя.

Зараз у Соледарі відбувається справжнє пекло. Росіяни зосередили там найкращі підрозділи ПВК "Вагнера".

Вони зосередили найкращі підрозділи злочинного угрупування "Вагнера", які складаються не з колишніх в'язнів, а з колишніх професійних військових спецпризначенців, які виконували завдання у Сирії, Лівії та інших гарячих точка, де були інтереси у спецслужб Росії та "Вагнера",

– сказав Череватий.

Російські окупанти максимально щільно поливають вогнем позиції українських військових. Лиш за останню добу по Соледару і позиціях України навколо міста було 86 обстрілів різними калібрами.

Череватий наголосив, що зараз там точаться одні з найжорстокіших боїв за цю війну.

Соледар – найгарячіша точка Бахмутського фронту