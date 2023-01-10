Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона рассказал, что наши воины демонстрируют в Соледаре мужество, героизм и несокрушимость. Об этом пишет 24 Канал.
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Что сейчас происходит в Соледаре
Череватый рассказал, что наши воины, которые сейчас защищают Соледар, не дают врагу пройти вперед и не отступают назад. Пока что там очень сложная ситуация, однако наши защитники делают все, чтобы нанести максимальный вред и поражение противнику, и при этом сохранить себе жизнь.
Сейчас в Соледаре происходит настоящий ад. Россияне сосредоточили там лучшие подразделения ЧВК "Вагнера".
Они сосредоточили лучшие подразделения преступной группировки "Вагнера", которые состоят не из бывших заключенных, а из бывших профессиональных военных спецназовцев, выполнявших задачи в Сирии, Ливии и других горячих точках, где были интересы у спецслужб России и "Вагнера",
– сказал Череватый.
Российские оккупанты максимально плотно поливают огнем позиции украинских военных. Только за последние сутки по Соледару и позициям Украины вокруг города было 86 обстрелов разными калибрами.
Череватый подчеркнул, что сейчас там идут одни из самых жестоких боев за эту войну.
Соледар – самая горячая точка Бахмутского фронта
- Самой горячей точкой Бахмутского фронта сейчас является Соледар. 9 января Минобороны сообщило, что россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали новый мощный штурм города.
- Там происходят жесткие бои, враг сконцентрировал свои лучшие подразделения ЧВК "Вагнера" при поддержке регулярных вооруженных сил России. Оккупанты наступают буквально по трупам своих солдат и поливают огнем все, что видят – под удар попадают даже российские силы.
- Враг пытается любой ценой захватить этот украинский город и ведет себя безжалостно. Однако даже самые профессиональные вагнеровцы несут потери.