В понедельник 9 января россияне начали новый штурм Соледара, привлекая большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Украинские защитники отстаивают каждый сантиметр родной земли.

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Россия начала мощный штурм на Соледар

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления, российские силы провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и начали мощный штурм.

Она сказала, что россияне идут в жесткое наступление, буквально наступая на трупы своих солдат. Они настолько сильно обстреливают город, что покрывают огнем даже своих.

Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов… Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты,

– написала Маляр.

Она подчеркнула, что украинские воины мужественно защищают каждый метр своей земли.

Обратите внимание! В Соледаре проходят жестокие бои. Только за минувшие сутки, 8 января, на этом направлении враг совершил 106 обстрелов . В тот же день произошло 22 боевых столкновения с врагом. Также 8 января Украина выделила дополнительные силы и средства по этому направлению.

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