Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, украинские защитники держат оборону.

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В Соледаре проходят жестокие бои. 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны.

– рассказал Череватый.

По его словам, вчера были выделены дополнительные силы и средства по этому направлению.

"Соледарь на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", – добавил Череватый.

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Он также выразил надежду, что морозная погода позволит использовать тяжелую технику: танки, БМП, БТР – следовательно, это будет способствовать контрнаступлению.

Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы и будет иметь преимущество,

– подчеркнул спикер.

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