Про це розповів спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він наголосив, що попри все українські оборонці тримають оборону.

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У Соледарі відбуваються жорстокі бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойові зіткнення відбулося. Безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашої сторони,

– розповів Череватий.

За його словами, вчора було виділено додаткові сили і засоби на цей напрямок.

"Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати обстановку", – додав Череватий.

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Він також висловив сподівання, що морозна погода дасть змогу використовувати важку техніку: танки, БМП, БТР – отже, це сприятиме контрнаступу.

Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани – та матиме перевагу,

– наголосив спікер.

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