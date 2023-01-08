Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, окупанти сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області, принаймні, з пропагандистською метою.

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На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні,

– розповіла Маляр.

"Зараз дуже важко у Соледарі", – додала заступниця.

Більшість захисників – непрофесійні військові

Вона додала, що велика частина української армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові. Відтак, ми повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять наразі надзвичайно складне як моральне, так і фізичне "випробовування військовими реаліями війни".

Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти,

– пояснила Маляр.

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