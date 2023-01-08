Прикордонники показали відео уже ліквідованих вагнерівців, які намагались прорвати позиції Сил оборони під час оголошеного ними ж "перемир'я".

Увага Біля Кремінної – важкі бої, росіяни потрохи "просідають", – Гайдай

Прикордонники Луганського загону кожного дня відбивають штурмові дії загарбників в Бахмуті. Ворог кидає великі сили, але тут їх чекає лише смерть.

Атаки не припиняються і на Різдво. У противника 18 "двохсотих", ще понад 20 – "трьохсотих".

Хочу вам показати, що залишилося від наших ворогів, від цих людей, які, найімовірніше, не вірять у Бога, тому навіть у ці святі дні прийшли на наші землі зі зброєю,

– прокоментував ситуацію військовий.