Пограничники показали видео уже ликвидированных вагнеровцев, пытавшихся прорвать позиции Сил обороны во время объявленного ими же "перемирия".

Внимание У Кременной – тяжелые бои, россияне понемногу "проседают", – Гайдай

Пограничники Луганского отряда ежедневно отбивают штурмовые действия захватчиков в Бахмуте. Враг бросает большие силы, но здесь их ждет только смерть.

Атаки не прекращаются и в Рождество. У противника 18 "двухсотых", еще более 20 – "трехсотых".

Хочу вам показать, что осталось от наших врагов, от этих людей, которые вероятнее всего не верят в Бога, поэтому даже в эти святые дни пришли на наши земли с оружием,

– прокомментировал ситуацию военный.