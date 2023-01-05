Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, предложение Путина является лицемерием.

Обратите внимание Путин приказал Шойгу прекратить огонь на Рождество

Украина не верит диктатору

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не убивает мирное население и не атакует чужую территорию, как это делает Россия. Наше государство только уничтожало оккупационную армию на своей земле. Поэтому "перемирием" можно было только называть полный выход российских войск с территории Украины.

Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает только членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента пояснил, что объявление "рождественского перемирия" является исключительно пропагандистским жестом со стороны Кремля. Россия стремится снизить интенсивность боев и ударов по своим целям. Оккупанты хотят выиграть время для мобилизации, а добиться этого военным путем не удалось. Поэтому в Кремле решили заявить о "перемирии", чтобы заодно еще и показать свой якобы гуманизм и убедить Европу начать давление на Украину.

То есть задача "перемирия" – посадить Украину за стол переговоров на условиях, а скорее на ультиматумах Москвы. Намерений прекратить войну и достичь мира у Кремля нет

Напомню, что только Россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому еще раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства России,

– заявил Подоляк.

Напомним, что кремлевский диктатор Путин поручил министру обороны России Шойгу ввести "рождественское перемирие" с 12:00 6 января до 00:00 8 января. Шойгу уже отдал такой приказ оккупантам.