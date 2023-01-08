Силы обороны продолжают отвоевывать Луганщину. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона. 24 Канал.

Актуально оккупанты пытаются прорвать оборону в Соледаре: карта боевых действий по состоянию на 8 января

Возле Кременной идут тяжелые бои. Туда россияне перебросили несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг понемногу проседает,

– сообщил Гайдай.

Морозы активизируют наступление

Глава Луганщины также отметил, что из-за морозной погоды ожидается увеличение интенсивности боевых действий. Преимущество должно быть на стороне украинской армии, ведь это позволит продвигаться тяжелой технике и не вязнуть. Однако, по словам Гайда, такая ситуация в то же время сложна для бойцов – из-за холода.

Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника наконец сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и россиянам,

– добавил Гайдай.

Почему оккупанты пытаются удержать Кременную

Глава области отметил, что для россиян сейчас цель – удержать Кременную, поскольку "фланги могут открыться, и тогда будет разбита пополам вся эта группировка, которую штурмует Бахмут постоянно".

Актуально о ситуации на Востоке

Российские оккупанты усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре.

Ожесточенные бои продолжаются и в районе Сватового – Кременной в Луганской области.

За прошедшие сутки продолжались боевые действия в районе Сватового. По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются улучшить свои тактические позиции на Северо-Запад от Сватового на Купянском направлении.

Украинские войска отразили атаку в районе Стельмаховки.

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