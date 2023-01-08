24 Канал проанализировал карту боевых действий по состоянию на 8 января по данным Генштаба, Deepstate и ISW.

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Бахмут, Соледар, Сватово и Кременная – продолжаются бои

Российские захватчики несколько усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях. оккупанты также пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре.

Ожесточенные бои продолжаются и в районе Сватово – Кременной в Луганской области.

Так, за прошедшие сутки продолжались боевые действия в районе Сватово. По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются улучшить свои тактические позиции на Северо-Запад от Сватово на Купянском направлении.

Украинские войска отбили атаку в районе Стельмаховки, что в 15 километрах северо-западнее Сватово.

Бои возле Соледара: карта

Продолжаются наступательные операции по обе стороны в районе Кременной. По данным Генштаба ВСУ, оккупационные войска пытались атаковать вблизи населенных пунктов Макеевка, Диброва и Белогоровка.

7 января российские войска также продолжали наземные атаки к югу от Бахмута. Геолокационные кадры подтверждают, что силы группы "Вагнера" продвинулись к Клищиевке, что в 6 километрах к Юго-Западу от города.

По данным Генштаба, украинские войска отбили атаки россиян к югу от Бахмута в районе Озаряновки и Клещиевки.

Что происходит возле Бахмута: карта

Российские силы продолжают атаки вдоль западной окраины Донецка. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска отбили атаки войск россиян в районе Первомайского на Северо-западной окраине Донецка. А также в районе Марьинки и Победы на Юго-Западной окраине.

Ситуация на Юге

На Юге Украины российские силы продолжали огонь с закрытых позиций западнее Гуляйполя и вдоль западного берега Днепра в Днепропетровской и Херсонской областях. Российские войска нанесли удар по городам Херсон и Никополь.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Враг несет потери

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время были сбиты 3 разведывательных БпПЛА оккупантов типа “Орлан-10”. Ракетные войска и артиллеристы поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два состава боеприпасов врага.

Как выглядит линия фронта: карта