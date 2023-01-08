Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу на 319 день войны читайте в материале 24 Канала.

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04:35 Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский отметил, что Украину ожидает сложная неделя. В то же время, он добавил, что наступает период, когда солнечного света будет становиться все больше. И это позволит нашему государству использовать альтернативную электроэнергию. Это поможет балансировать локальные сети.

01:46 Российские военные ночью атаковали Донбасс. В ОВА рассказали о 7 ракетных ударах по Краматорску, а также 2 – по Константиновке. В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. Что касается Константиновки, то удар пришелся на промышленную зону. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

00:49 В сети стало известно, кто послал на верную смерть мобилизованных в новогоднюю ночь в Макеевке. Как рассказал военнослужащий Антон Головинский из 44-го мотострелкового полка, мобилизованный из Самары, он получил 75% ожогов. А согнали "мобиков" в ПТУ-19, чтобы они слушали речь Путина. Отдал соответствующий приказ полковник Роман Еникеев.

00:00 Журналисты сообщили, что Греция готова уступить очередь за поставку немецких БМП Marder. Речь идет о 40 таких машинах. В Афинах отметили, что Украине они сейчас нужны. Заметим, что Бундесвер пообещал и нашему государству такое же количество БМП.