Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу на 319 день війни читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Важкі бої за Соледар, окупанти планують підірвати дамбу у Сватовому: хронологія 318 дня війни

04:35 Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський зазначив, що на Україну очікує складний тиждень. Водночас він додав, що настає період, коли сонячного світла ставатиме все більше. І це дозволить нашій державі використовувати альтернативну електроенергію. Це допоможе балансувати локальні мережі.

01:46 Російські військові вночі атакували Донеччину. В ОВА розповіли про 7 ракетних ударів по Краматорську, а також 2 – по Костянтинівці. У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу та промислового об'єкта, а також гаражний кооператив. Що стосується Костянтинівки, то удар припав на промислову зону. За попередньою інформацією, минулося без жертв і постраждалих.

00:49 У мережі стало відомо, хто послав на вірну смерть мобілізованих у новорічну ніч у Макіївці. Як розповів військовослужбовець Антон Головінський з 44-го мотострілецького полку, мобілізований із Самари, він зазнав 75% опіків. А зігнали "мобіків" у ПТУ-19, щоб вони слухали промову Путіна. Віддав відповідний наказ полковник Роман Єнікєєв.

00:00 Журналісти повідомили, що Греція готова поступитися чергою за постачання німецьких БМП Marder. Мовиться про 40 таких машин. В Афінах зазначили, що Україні вони зараз потрібніші. Зауважимо, що Бундесвер пообіцяв і нашій державі таку ж кількість БМП.