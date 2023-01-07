Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу на 318 день війни читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:01 Протягом 6 січня на Донеччині від обстрілів російської армії загинули двоє людей, ще семеро жителів області отримали поранення.

07:50 Під час 15-го раунду голосування за спікера Палати представників США законодавці обрали на цю посаду лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті.

07:47 За минулу добу наші воїни знищили ще 490 окупантів. Загальні бойові втрати Росії станом на 7 січня складають 110 740 військових.

07:14 Українські військові відбили атаки росіян у двох областях, в районах 14 населених пунктів. Головне зі зведення Генштабу 7 січня:

Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.

Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.

Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

03:01 В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу.

02:22 В Офісі генпрокурора відреагували на заставу для нардепа-втікача Костянтина Жеваго. Там зазначили, що ретельно співпрацюють з французькими органами правопорядку. Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що Жеваго не просто випустили під заставу, але й поклали на нього низку зобов'язань.

00:02 Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном деталі нового пакету допомоги США Україні. Він зазначив, що найбільший пакет допомоги США дає Україні "нові можливості для звільнення нашої території на сході та півдні".