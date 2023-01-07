Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу на 318 день войны читайте в материале 24 Канала.

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08:01 В течение 6 января в Донецкой области от обстрелов российской армии погибли два человека, еще семеро жителей области получили ранения.

07:50 В ходе 15-го раунда голосования за спикера Палаты представителей США законодатели избрали на этот пост лидера республиканского большинства Кевина Маккарти.

07:47 За прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 490 оккупантов. Общие боевые потери России на 7 января составляют 110 740 военных.

07:14 Украинские военные отразили атаки россиян в двух областях, в районах 14 населенных пунктов. Главное по возведению Генштаба 7 января:

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ произвели огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его составов горюче-смазочных материалов.

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы.

За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

03:01 В оккупированном Крыму так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии дрона в ночь на субботу.

02:22 В Офисе генпрокурора отреагировали на залог для беглого нардепа Константина Жеваго. Там отметили, что усердно сотрудничают с французскими органами правопорядка. Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что Жеваго не просто выпустили под залог, но и возложили на него ряд обязательств.

00:02 Министр обороны Алексей Резников сообщил, что обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином детали нового пакета помощи США Украине. Он отметил, что самый большой пакет помощи США дает Украине "новые возможности для освобождения нашей территории на востоке и юге".