Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что город для россиян стратегически важен.

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Появилась информация от руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, что российские оккупационные войска "проседают" в направлении Кременной Луганской области, поэтому стягивают туда больше сил. Туда свозят и "вагнеровцев", и "свежемобилизованных".

Кременная принципиально важная

По словам Черника, для россиян это направление критическое, потому что там проложена важная автомобильная трасса Р-66, которая является очень серьезной логистической нитью для обеспечения всего восточного плацдарма.

В то же время это ворота на Старобельск. Если такая операция сложится, то мы обязательно законстатируем каскадное обрушение восточного плацдарма. А это уже приближение того, о чем мы мечтаем – выход на административную границу Луганщины,

– подчеркнул Черник.

Черник о боях вблизи Кременной: смотреть видео

Ситуация на Бахмутском направлении

Бои недалеко от Бахмута Черника напоминают битву под Верденом 1916 года, когда немцы и французы взаимно себя там истощали. Тогда битва вышла с нулевой суммой, но произошел критический момент именно для немцев – они истощились стратегически, взорвали свои главные обороноспособные мощности.

Мне кажется, что то же самое произойдет и с русской восточной группировкой под Бахмутом,

– добавил военный эксперт.

Россияне не могут отступить

Не могут россияне отступить по ряду соображений, убежден Черник. У оккупантов есть твердый приказ стоять, потому что это уже вопрос принципа персонально для Владимира Путина и Сергея Суровикина.

Сейчас до Дебальцевского железнодорожного узла расстояние 42 километра, и он находится под украинским огневым контролем. Если мы теряем этот огневой контроль, российское продовольствие растет кратно, заметил спикер. Himars работают на 74 км. Россияне будут делать все, чтобы отодвинуть эти наши рубежи.

С 1 августа 2022 года по 5 декабря 2023 года продвижение на 14 километров для "второй армии мира" более чем скромные показатели, убежден военный.

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