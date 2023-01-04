Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что территорию на Бахмутском направлении принялись оккупировать несколько российских частных военных компаний, и у них это просто не выходит.

Кстати говоря Оккупанты не смогут удерживать контратаки ВСУ возле Бахмута и Сватово, – военный обозреватель

Россияне "сдулись" в районе Бахмута

Свитан отметил, что наступление российских оккупационных войск на Бахмутском направлении "захлебнулось".

Они "сдулись". Есть такое понятие в армии. "Сдулись" по многим причинам. Основная – это нехватка боеприпасов,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Ведь, объяснил он, в последнее время мы уничтожили несколько крупных российских складов с боеприпасами, в частности, в Ирмино и Кадиевке. К тому же ВСУ работает по определенным логистическим цепочкам, поэтому сейчас интенсивность вражеских обстрелов в районе Бахмута упала, по меньшей мере, вдвое.

Военный эксперт добавил, что без поддержки артиллерии очень сложно выполнять боевые задания, например в режиме наступления с поля на город, на хорошую линию укрепления. Поэтому можно сказать, что в районе Бахмута россияне "сдулись".

Свитан рассказал о ситуации вокруг Бахмута и провале там российского наступления: смотрите видео

Какие российские ЧВК воюют у Бахмута

Полковник запаса ВСУ отметил, что вагнеровцы уже открыто заявляют о нехватке боеприпасов, обвиняя в этом российское командование. В то же время, это все же проблема логистики, которую наши воины уничтожают благодаря HIMARS.

Поэтому в районе Бахмута только пока эта причина – уменьшение количества боеприпасов. Живой силы там хватает,

– заявил Свитан.

По его словам, в район Бахмута забрасываются преимущественно вагнеровцы и некоторые другие частные военные компании. Всего там воюют около 3 ЧВК. Также есть некоторые подразделения российской армии, осуществляющие соответствующие наступательные задачи. Речь в основном о морской пехоте и воздушно-десантных войсках.

Военный эксперт добавил, что в районе Макеевки, чуть южнее Донецка и юго-восточнее Донецко-Макеевской агломерации действительно находятся мобилизованные россияне. Таким образом оккупанты пытаются увеличить плотность войск до глубины 50 километров.

Какая ситуация у Бахмута: коротко