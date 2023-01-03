По словам Пригожина, ВСУ создали "500 линий обороны" в Бахмуте. Об этом "повар Путина" заявил российским СМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Враг опрокидывает силы на Новопавловское направление и "восполняет потери" под Бахмутом, – Генштаб

Как Пригожин объясняет, что россияне не могут взять Бахмут

Евгений Пригожин говорит, что Бахмут – это "крепость в каждом доме". Поэтому, по словам "повара Путина", наемники якобы штурмуют каждый дом и делают это не один день. То есть ситуацию в городе он называет "борьбой за каждый дом по несколько дней или недель". Однако Пригожин говорит, что "взятие" одного дома не означает прорыва линий обороны украинских войск.

Бахмут – это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята борются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. А за этим домом еще новая оборона и не одна. И таких линий обороны сколько в Бахмуте? Если сказать 500 – наверное, не ошибемся,

– заявил Пригожин.

Пригожин сам показал потери своего НДС

Бахмут стал самой горячей точкой на линии фронта – месяцами оккупанты пытаются захватить город, чтобы продолжать оккупацию украинского Донбасса. На штурм города бросают завербованных в ряды ЧВК Вагнера заключенных, погибающих десятками, а то и сотнями.

На днях "повар Путина" и сам подтвердил мощные потери своих наемников и в очередной раз продемонстрировал, что ему безразлично личный состав.

Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Российские СМИ подали это как память "героев". На кадрах с места, где хранят тела 200-х вагнеровцев, видно, что Пригожин прошел мимо тела, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".