В России любят говорить, что "потер нет", однако реальность совсем другая. Украинские военные неоднократно сообщали о том, что под Бахмутом оккупанты понесут серьезные потери.

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Пригожин показал ликвидированных вагнеровцев

Основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин и сам подтвердил мощные потери своих боевиков. Но еще раз продемонстрировал, что ему безразлично личный состав.

Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Российские СМИ подали это как память "героев".

На кадрах с места, где хранят тела 200-х вагнеровцев, видно, что Пригожин прошел мимо тела, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".

"Их контракт закончился. Уедут домой через неделю", – заявил Пригожин.

В России их ждут "почести"

Также на кадрах видно, что погибших вагнеровцев на войне в Украине немало. Тела боевиков лежали в черных пакетах в каком-нибудь подвале. Осматривая это помещение повар Путина, указывая на 200-х, заявил, что их "с уважением" положат в цинк и отправят домой.

Затем он направился наблюдать, как двое "вагнеровцев" выгружают "двухсотых" и во время этого занятия поздравил их с Новым Годом.

Визит Пригожина к 200-м вагнеровцам: смотрите видео

Мощная реакция Стерненко

Украинский блогер и активист Сергей Стерненко высказался по поводу визита Пригожина в ликвидированные вагнеровцы. Он подчеркнул, что повар Путина сам же показывает, что ожидает всех его боевиков в Украине.

Пригожин феерический урод, конечно. Он лично показывает, что ждет вагнеровцев в Украине, и снимает видео с горами трупов его наемников,

– заметил Стерненко.



Ликвидированные вагнеровцы / Скриншот