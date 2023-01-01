Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Евгению Пригожину разрешаются высказывания в адрес российских чиновников, пока это позволяет Владимир Путин, но в один момент это может закончиться.

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Критика от Пригожина

Евгений Пригожин в конце 2022 года прокомментировал абсурдные прогнозы Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав их эротическими фантазиями Медведева ", а ранее нецензурно высказывался по поводу начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Марк Фейгин предполагает, что для Владимира Путина выгодна ситуация, когда в его окружении все ненавидят друг друга и враждуют. При этом у него есть возможность управлять этими процессами.

Ему хорошо, чтобы они все друг друга "жрали", а он как бы дымится,

– сказал Фейгин.

Также правозащитник предположил, что, возможно, ситуация, когда Путин управляет дистанционно, требует того, чтобы арбитр из своего бункера время от времени успокаивал участников.

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Пригожин очень органично вписывается в такую систему отношений, поскольку он отлично играет по правилам, которые определил Путин и не выходит за ее пределы. Позволяя себе критиковать Медведева, должностных лиц из министерства обороны, губернатора Санкт-Петербурга, он не затрагивает другие структуры, такие как, например, ФСБ.

В основном его удары направлены на аппарат власти, чиновников, губернаторов, олигархов,

– отметил Фейгин.

Сейчас Пригожин пытается играть образ справедливого борца за интересы простых и отверженных людей, но при этом он сам миллиардер и получил свои активы нечестным путем. По мнению Марка Фейгина, пока такая ситуация выгодна для Путина, но, как только ситуация изменится, Пригожина, по команде Путина "снимут первого".

Угрожает ли Пригожин Путину

Несмотря на рост популярности и политического веса Пригожина, он не будет представлять угрозу Путину, потому что для того, чтобы такая угроза была, нужен хаос, в котором все дерутся против всех. Сейчас ситуация полностью контролируемая Путиным.

В то же время Марк Фейгин отмечает, что угроза Путину может быть от институциональных органов, которые пострадали - как вот армия.

Пригожин не был каким-то важным элементом институциональной системы, поэтому он будет держаться за Путина как человека, делящегося с ним легитимностью,

– сказал правозащитник.

Для того чтобы отношение Путина к Пригожину изменилось и начался конфликт, необходимо, чтобы произошло что-то важное, например, деоккупация Крыма. В таком случае обещание Путина "защитить Крым" окажется ложью и сможет сбросить ответственность на Пригожина.

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