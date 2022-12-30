Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 Канал. В сети появилось видео, где вагнеровцы обратились к Герасимову и назвала его "пид**ом".

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Вагнеровцы могут обматерить на видео начальника генштаба

Арестович отметил, что в Украине были замечены 4-5 частных российских армий, но одна от другой они отличаются тем, что одна может мобилизовать 40 тысяч и отправить их на смерть, а другая – нет. Вагнеровцы вообще позволяют себе обматерить начальника генштаба России Герасимова.

Я бы на месте Герасимова нанес бы ядерный удар по Пригожину. Или Пригожин случайно умер бы от новичка от прилета прямо в авто. Не знаю, почему они молчат, о чем думают, но это уже перебор. Однако этот перебор допускает Путин,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Путин превращает Россию в среду гопников

Он продолжил, что Путин ломает русскую культуру и сменяет ее на среду гопников. В этом смысле это прозвучит смешно, но жаль российских солдат и офицеров, ведь понятия какой-то офицерской чести больше не существует.

"Когда два каких-нибудь черта называют начальника генштаба "пид***ом" и их поддерживает третий черт, то такие вещи смываются только кровью. Ждем, что российское офицерство и генеральство нам заявит на эту тему. Война же все упрощает, там только одна цена всего - смерть", - подчеркнул Арестович.

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Российские войска начнут стрелять в вагнеровцев

По его словам, вот здесь себя должна продемонстрировать российская армия. Однако бить по Пригожину – это не бить по украинским роддомам. Каждый офицер знает, что нельзя слушать, как ругают твоего командира, а здесь такая ситуация.

Ничего такого там не будет, единственное что российские военные начнут стрелять по вагнеровцам. Такие случаи уже были, но на уровне частных споров. Это не системные вещи. Было бы хорошо, если бы эти вещи стали системными, но я бы в этом смысле не надеялся на российских военных.

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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