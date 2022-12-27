Журналист-расследователь Христо Грозев, которого Россия объявила в розыск, распространил видео обращение наемников. Оккупанты на видео выругались на Герасимова.

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Наемникам не хватает боеприпасов

Наемники назвали Герасимова "пи**ром" и "чертом йоб**ым", жалуясь, что у них нечем воевать. Они жалуются, что на фронте за них гибнут товарищи, "а мы здесь сидим не помогаем".

Оккупанты наивно говорят, что хотят всех победить и поб Бахмутом воюют против всей украинской армии. Наемники задают риторический вопрос, где Герасимов и просят наконец помочь.

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Российская пропаганда заявила со ссылкой на российский генштаб, что за этим видео якобы стоят "украинские националисты", желающие дискредитировать военное руководство России.

Пригожин опроверг причастность украинцев

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин фактически поддержал выпад своих наемников на Герасимова. Это еще раз подтверждает раскол в русских армиях.

Пригожин опроверг информацию российских пропагандистов, мол, на видео "украинские националисты". Кроме того, он передал сообщения от наемников.

"Что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, будем их решать, и заставим решить. Националистов на том громком видео нет. И отдельно ребята просили передать, что когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышать… Хочется, чтобы все шевелились, и хоть как-то задумывались, как им там, на передовой", – сказал Пригожин.

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