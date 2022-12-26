Журналиста-расследователя Bellingcat объявило в розыск Министерство внутренних дел России. Об этом сообщили росСМИ.

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В России объявили в розыск Христо Грозева

В карточке МВД России отметило, что Грозева разыскивают по "статье уголовного кодекса". Однако по какой именно – не уточняют.

Россияне объявили в розыск Христо Грозева / Скриншот дела из росСМИ

Российского гражданства у болгарского журналиста нет. В июле 2022 года ФСБ обвинила его в причастности к якобы "операции украинских спецслужб по похищению боевых самолетов России". Сам Грозев отрицал обвинения. Заметим, заявления оккупантов о якобы попытках "похищения самолетов" – ложь.

Издание Bellingcat, в котором работает журналист, сочли в России "нежелательным". Также юридическое лицо, на которое зарегистрировано СМИ, в октябре 2021 года внесли в базу "иноагентов".

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