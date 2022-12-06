Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Как оказалось, украинским министрам инкриминируют "нарушение территориальной целостности России".
Кстати Не возвращайтесь – нам нужно пережить зиму, – Верещук обратилась к украинцам за границей
В России Верещук объявили в розыск
В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении территориальной целостности России,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что ФСБ России объявило Верещук и Джапарову в международный розыск.
Российское МВД объявило в розыск Илью Новикова
Известного адвоката из России Илью Новикова МВД России объявило в розыск. Что стало официальной причиной такого решения – неизвестно. Какие резонансные дела вел Новиков:
- Защищал военнослужащую ВСУ Надежду Савченко.
- Украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
- Бывшего президента Украины Петра Порошенко.
- Чеченского правозащитника Оюба Титиева.
- Украинских политзаключенных в России – Олега Сенцова, Николая Карпюка.