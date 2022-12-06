Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Как оказалось, украинским министрам инкриминируют "нарушение территориальной целостности России".

Кстати Не возвращайтесь – нам нужно пережить зиму, – Верещук обратилась к украинцам за границей

В России Верещук объявили в розыск

В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении территориальной целостности России,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ России объявило Верещук и Джапарову в международный розыск.

Российское МВД объявило в розыск Илью Новикова

Известного адвоката из России Илью Новикова МВД России объявило в розыск. Что стало официальной причиной такого решения – неизвестно. Какие резонансные дела вел Новиков: