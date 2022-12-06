Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Як виявилось, українським міністеркам інкримінують "порушення територіальної цілісності Росії".
До речі Не повертайтеся – нам треба пережити зиму, – Верещук звернулася до українців за кордоном
У Росії Верещук оголосили у розшук
До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту щодо Верещук Ірини Андріївни та Джапарової Еміне Айярівни, звинувачених у скоєнні злочину, передбаченого статтею про порушення територіальної цілісності Росії,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ФСБ Росії оголосило Верещук та Джапарову у міжнародний розшук.
Російське МВС оголосило в розшук Іллю Новікова
Відомого адвоката з Росії Іллю Новікова МВС Росії оголосило у розшук. Що стало офіційною причиною такого рішення – невідомо. Які резонансні справи вів Новіков:
- Захищав військовослужбовицю ЗСУ Надію Савченко.
- Українських моряків після інциденту в Керченській протоці.
- Колишнього президента України Петра Порошенка.
- Чеченського правозахисника Оюба Тітієва.
- Українських політв'язнів у Росії – Олега Сенцова, Миколу Карпюка.