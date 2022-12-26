Журналіста-розслідувача Bellingcat оголосило в розшук Міністерство внутрішніх справ Росії. Про це повідомили росЗМІ.

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У Росії оголосили в розшук Христо Грозєва

У картці МВС Росії зазначило, що Грозєва розшукують за "статтею кримінального кодексу". Однак, за якою саме, не уточнюють.

Росіяни оголосили в розшук Христо Грозєва / Скриншот справи з росЗМІ

Російського громадянства болгарський журналіст немає. У липні 2022 року ФСБ звинуватила його в причетності до нібито "операції українських спецслужб щодо викрадення бойових літаків Росії". Сам Грозєв заперечував звинувачення. Зауважимо, заяви окупантів про нібито спроби "викрадення літаків" – брехня.

Окрім того, видання Bellingcat, в якому працює журналіст, визнали в Росії "небажаним". Також юридичну особу, на яку зареєстроване ЗМІ, у жовті 2021 року внесли до бази "іноагентів".

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