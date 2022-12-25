Візит президента України Володимира Зеленського до США сколихнув не лише Україну, а й весь світ. Поки українці намагалися прогледіти у спільних заявах обох лідерів великі позитивні зрушення у питанні подальшої підтримки України, низка західних ЗМІ прогледіли й певні розбіжності між президентами України та США. 24 канал традиційно зібрав найцікавіше з огляду світових медіа про Україну.

До теми Карти, гроші, батарея Patriot: як Зеленський об'єднав Конгрес і чому настає новий етап війни

Чи дійшли Зеленський та Байден до спільної позиції щодо зброї

За даними авторитетного видання The Washington Post, демонструючи єдність на публіку, Зеленський та Байден розходяться у поглядах на деякі військові потреби. Особиста зустріч президентів США та України пройшла, судячи з усього, доволі позитивно. Посмішки та рукостискання під час спільної пресконференції, а також транш військової допомоги на 1,85 мільярда доларів безумовно свідчить про успішний діалог.

Натомість Вашингтон продовжує ухилятися від деяких запитів щодо техніки та зброї, якої потребує Київ. Зеленський наголошував на необхідності постачання потужнішої зброї, яка б дозволила Україні розпочати значні наступальні операції проти російських сил у наступному році. Втім, на думку видання, великого успіху по багатьох потребах Україні не вдалося домогтися.

Мовиться перш за все про:

танки Abrams,

далекобійні ракети ATACMS,

а також американські ударні безпілотники та літаки.

США задовольнили наразі лише передачу батареї ППО Patriot. Це вже можна вважати великим зрушенням, однак цього все ще недостатньо.

Посадовці з Міноборони США наполягають, що танки M1 Abrams, які так прагне отримати Україна надто складні в обслуговуванні та експлуатації. Водночас на питання про ATACMS Байден, за даними WP, відповів, що така зброя може зруйнувати єдність НАТО, адже Альянс "не хоче йти на війну з Росією".

Слід зауважити! Подібна риторика, щодо складності у використанні використовувалася також перед передачею Україні HIMARS, однак українські військові дуже швидко навчилися з ними працювати.



Системи ППО Patriot ще два тижні тому називали занадто складними для України, але врешті ця "проблема" також відпала.



Танк M1A2 Abrams / фото US Army / Spc. Joshua Taeckens

З боку США також було дуже сильне бажання обговорити саме дипломатичні зусилля України. При цьому, Байден перепитав у Зеленського, що саме йому потрібно, щоб Україна отримала максимально сильні перемовні позиції. Про це повідомив один із чиновників адміністрації президента США. Втім, як зазначає WP, це також не означає, що Київ та Вашингтон йдуть нога в ногу.

Байден, як і раніше, переймається тим, щоб не зайти надто далеко та швидко, побоюючись ескалації. Зеленський хоче дати зрозуміти, що йому потрібна ця постійна підтримка, яку, відверто кажучи, можуть надати лише Сполучені Штати,

– наголосив колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Сценарії завершення війни

Президенти України та США обговорили три можливі сценарії завершення війни, кожен із яких має своїх прихильників в адміністрації Байдена:

Перший, який Володимир Зеленський просуває вже доволі давно, а саме – повний вивід усіх російських військ з окупованих територій України, включно з Кримом і Донбасом.

Другий – росіяни відходять на кордони до 24 лютого,

Третій передбачає вивід військ з Донбасу, але не з Криму.



Володимир Зеленський у Конгресі США / Фото Офіс Президента

Важливо! Зеленський чітко дав зрозуміти, що останні два варіанти Україні не підходять, а реального миру можна досягти лише коли російські загарбники підуть з усієї території України. В іншому випадку, війна знову поновиться пізніше. Джо Байден перепитав у Зеленського "поточні думки щодо того, як це має виглядати". Втім, Зеленський йому розповів, що це питання "поки щось на кшталт академічної дискусії", оскільки немає свідчень, що Росія зацікавлена у діалозі.

Росіяни хочуть припинення вогню, щоб мати час для передислокації, перегрупування і підготовки нових сил. Росія намагається виграти час після того, як вона не змогла протистояти українським контрнаступам,

– сказала Ліана Фікс, наукова співробітниця Ради з міжнародних відносин та питань Європи.

Схоже, що США сьогодні сконцентровані на посиленні протиповітряної оборони України. Одна батарея Patriot не здатна докорінно змінити ситуацію та повністю захистити Україну від ракетних обстрілів Росії. Натомість це сигнал про те, що Штати роблять певні кроки у напрямку підсилення української ППО.

Невирішеним залишається питання постачання важкої техніки. США дали зелене світло на передачу Україні німецьких танків Leopard, проте Німеччина відмовляється постачати танки в односторонньому порядку, адже в України сьогодні немає жодного танка західного зразка.



Німецькі танки Leopard 2A5s / фото Bundeswehr

Навіть без негайного успіху у постачанні зброї, ставки на візит українського президента були високими. Зеленський намагався зміцнити підтримку України у США, а отже й у всьому вільному світі. Сьогодні все залежить від того, чи не відійдуть американці від заданого курсу.

Основна мета візиту президента України у Вашингтон була досягнута. Згодом може змінитися лише кількість гучних голосів у Конгресі США, які пропонуватимуть використовувати американські гроші на розв'язання внутрішніх проблем, замість підтримки України. Втім, як зазначає чиновник з адміністрації Байдена, ці голоси хоч і будуть гучними, вони не обов'язково будуть впливовими.

Путін готується до затяжної війни

Володимир Путін попереджає, що війна в Україні стає "надзвичайно складною". З таким заголовком вийшла стаття у Financial Times. Таким чином, російський диктатор намагається підготувати населення Росії до затяжної війни. Путін навіть визнав, що російським військам "важко працювати" на окупованих територіях.

​Актуально 1,5-мільйонна армія та новий план: що задумали Путін і Шойгу

Подібні зізнання Путін дозволив собі під час спілкування з представниками російського оборонного відомства. За останній місяць Путін вже вдруге визнає той факт, що війна проти України пішла зовсім не так, як він це собі уявляв. Ще не так давно він святкував "приєднання нових територій Росії", а вже сьогодні розповідає про складнощі.

Зверніть увагу! Колишні кремлівські високопосадовці у розмовах зі західними представниками запевняють, що російський диктатор жодним чином не відмовився від своїх максималістських цілей повністю знищити Україну в її нинішньому вигляді. Це дуже сильно дисонує із закликами Путіна до перемовин, тож абсолютно всім очевидно, що Росії потрібне тимчасове перемир'я, щоб накопичити сили для нового наступу.

США та їхні європейські союзники продовжують підтримувати Україну, яка зробила повернення втрачених територій обов'язковою умовою для будь-яких переговорів.

Я б наважився сказати, що для росіян в Україні все могло б бути набагато простіше, якби вони просто забралися геть та вивели свої війська з України,

– заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Одночасно з розповідями про затяжну війну, Путін також посилив репресії всередині самої Росії. "Дискредитація збройних сил Росії" нині є інструментом для придушення будь-якого інакомислення. Це відбувається на тлі рекомендацій Кремля підсилити оборону в прикордонних з Україною регіонах та підготовки до нової мобілізації.

Дії західних спецслужб повинні жорстко присікатися. Зрадники, шпигуни та диверсанти повинні бути своєчасно викриті,

– заявив Путін.

Попри таку доволі песимістичну риторику з боку Владіміра Путіна, поки не видно, що він збирається здаватися. Втім, це може бути пов'язано з перебуванням у такій собі інформаційній бульбашці, яку для диктатора створило його найближче оточення.

Путін досі перебуває в інформаційній ізоляції

Владімір Путін перебуває в інформаційні ізоляції, спираючись на мале коло агресивних радників, пише The Wall Street Journal. Видання поспілкувалося з кількома чинними та колишніми російськими посадовцями та наближеними до Кремля людьми. За їхніми словами, Путін витратив 22 роки на побудову системи, яка б лестила йому, приховуючи невтішні дані.

Путін очікував, що війна в Україні буде швидкою, народною і переможною. Протягом 10 місяців він намагався змиритися з тим, що замість цього "спецоперація" перетворилася на дороге болото. При цьому, сам диктатор виявився ізольованим і недовірливим, маючи лише жменьку наближених посіпак, які мають зміцнити його войовничий світогляд і захистити від невтішних новин.

WSJ звертають увагу на операцію України зі звільнення міста Лиман. Погано оснащенні російські солдати могли б звідти спокійно вийти ще до того, як почався наступ ЗСУ. Втім, особисто від Путіна поступив наказ, що необхідно стояти до кінця. Видання припускає, що російський диктатор не отримує інформацію про реальний стан справ на фронті.

Замість реальної оцінки ситуації, Путін продовжує марити про тисячолітню цивілізацію, яка веде священну боротьбу. На думку диктатора, це має виправити історичні помилки та піднести його до російських царів-завойовників, таких як Петро Перший.

Водночас поспілкуватися з кимось адекватним у Кремлі також вкрай важко. Попри те, що контакти між США і Росією відбуваються майже щодня, чи то через посольства, чи то через Пентагон або ЦРУ, ці розмови стали доволі стриманими. Американські офіційні особи заявляють, що деякі наближені прибічники Путіна займають навіть жорсткішу та войовничішу позицію, ніж сам диктатор.

При цьому, саме ці люди й готують ранковий брифінг для Владіміра Путіна. За словами колишнього офіцера російської розвідки, а також низки російських чиновників, Путін прокидається щодня близько 7-ї години ранку, щоб прослухати письмовий брифінг про війну. Інформація, яку подають диктатору ретельно вивірена та має підкреслити успіхи і применшити невдачі.

​Цікаво Фантомний імперський біль: як у Путіна та росіян з'явився комплекс меншовартості

Сам Путін, через власну параною інтернетом не користується та хоча б якось перевірити подану йому інформацію не може, тож він є максимально залежним від документів та брифінгів, складених ідеологічно ангажованими радниками.

При цьому, інформація про ситуацію на фронті потрапляє на стіл до Путіна лише через кілька днів, через що дуже часто вона втрачає свою актуальність. На запит журналістів до речника Кремля Дмітрія Пєскова щодо цієї ситуації він відповів: "будь-яке військове планування – це державна таємниця, а в самого Путіна є декілька каналів отримання інформації".

Протягом кількох місяців група російських чиновників, провладних журналістів та аналітиків намагалася особисто донести до свого президента інформацію про те, як просувається його вторгнення. При цьому, навіть дані про падіння підтримки війни у суспільстві до Путіна не дійшли. Люди в Кремлі, які мають за це відповідати заявили, що "президента не треба зараз засмучувати".

У WSJ пишуть, що сам Путін намагається знайти доступ до необробленої інформації з фронту та навіть завербував для цього кількох провоєнних блогерів та журналістів. Вони, нібито, мають допомогти в зборі інформації про хід мобілізації російських військ. Наскільки це було успішним, достеменно невідомо.

Детальніше про методику викривлення інформації у "папочках" Путіна розповів колишній російський дипломат Боріс Бондарєв. Він розповідає, що задля підвищень по службі або похвали з боку Кремля, російські дипломати змушені перебільшувати хороші новини та применшувати погані.

Тобто буквально, вся позитивна інформація подається Путіну великим шрифтом на першій сторінці доповіді, а погані новини або невдачі розмазується по багатьох наступних сторінках. Таким чином, Кремлем була недооцінена навіть сила санкцій, запроваджених проти Росії ще у 2014 році. Путіну казали, що санкції не матимуть жодного впливу, хоча врешті це виявилося обманом.



Віктор Медведчук зустрічається з Владіміром Путіним / Фото AP

Видання зазначає, що брехали Путіну не лише дипломати, а буквально всі: військові, ФСБ, радники, економісти та навіть прокремлівські політики в Україні. Наприклад, Віктор Медведчук переконував російського диктатора в тому, що українці будуть зустрічати російську армію з хлібом та сіллю, за що Медведчук і отримував пряме фінансування своєї підривної діяльності в Україні. Згодом, щоб надати Путіну "потрібну" інформацію, ФСБ підкорегувало результати низки опитувань по цій темі.

Враховуючи цю ситуацію, відпадають будь-які питання, щодо того, як саме Владімір Путін зібрався готуватися до затяжної війни. Російський диктатор впевнений, що йому вистачить людей та економічних потужностей, щоб тривалий час вести цю війну. Втім, враховуючи реальну напругу в російському суспільстві, яку викликала мобілізація та справжні економічні можливості Росії, схоже, що Путін так і не зміг дістатися правдивої інформації.

Росія стрімко летить у прірву

Агресія Путіна відкинула Росію на 30 років назад, пише видання The Times. Західні офіційні особи вважають, що Путін настільки послабив російську економіку та армію, що країні може знадобитися до 30 років, щоб відновити свої позиції у світі.

Понад 100 тисяч російських військових вже загинули на війні проти України, а Кремль використав чверть свого річного бюджету на підтримку цієї військової кампанії. Видання звертає увагу також на велику кількість знищених та захоплених російських танків, кількості випущених ракет та реальному дефіциту боєприпасів та снарядів.

The Times натомість підкреслюють візит Володимира Зеленського у Вашингтон, як підтвердження того, що США продовжать підтримувати Україну зброєю та грошима, хоча поки й вагаються надати усе необхідне.

Путін же ж поїхав до Мінська, що знову підняло дискусію навколо того, чи збирається російська армія здійснити нову атаку на Київ, і чи будуть їм у цьому допомагати білоруські війська. В українському Міноборони повідомили The Times, що "допуск російських військ на територію Білорусі загрожує Лукашенку навіть більшу, ніж Україні".

Така думка сьогодні дійсно актуальна, адже збільшення російських військових на території Білорусі не лише відтягує частину українських сил на цей напрямок. Зрештою, подібна атака вбачається вкрай малоймовірною.

Натомість якщо Путін остаточно почне втрачати контроль за ситуацією, а Україна відвоює ще один великий шматок окупованої території, російські війська раптом можуть стати окупаційними, але вже для самої Білорусі. Путіну потрібен якийсь трофей, щоб зберегти своє лице після провальної війни в Україні, тож Білорусь у цьому контексті – ідеальний кандидат.