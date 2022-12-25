Визит президента Украины Владимира Зеленского в США всколыхнул не только Украину, но и весь мир. Пока украинцы пытались просмотреть в совместных заявлениях обоих лидеров большие положительные сдвиги в вопросе дальнейшей поддержки Украины, ряд западных СМИ просмотрели и разногласия между президентами Украины и США. 24 канал традиционно собрал самое интересное из мировых медиа об Украине.

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Пришли ли Зеленский и Байден к общей позиции по оружию

По данным авторитетного издания The Washington Post, демонстрируя единство на публику, Зеленский и Байден расходятся во взглядах на некоторые военные нужды. Личная встреча президентов США и Украины прошла, судя по всему, достаточно положительно. Улыбки и рукопожатия во время совместной пресс-конференции, а также транш военной помощи на 1,85 миллиарда долларов безусловно свидетельствует об успешном диалоге.

Вместо этого Вашингтон продолжает уклоняться от некоторых запросов по технике и оружию, в которых нуждается Киев. Зеленский отмечал необходимость поставки более мощного оружия, которое позволило бы Украине начать значительные наступательные операции против российских сил в следующем году. Впрочем, по мнению издания, большого успеха во многих потребностях Украине не удалось добиться.

Речь прежде всего о:

танках Abrams,

дальнобойных ракетах ATACMS,

а также американских ударных беспилотниках и самолетах.

США удовлетворили только передачу батареи ПВО Patriot. Это уже можно считать большим сдвигом, однако этого все еще недостаточно.

Чиновники из Минобороны США настаивают, что танки M1 Abrams, которые так стремится получить Украина слишком сложны в обслуживании и эксплуатации. В то же время, на вопрос об ATACMS Байден, по данным WP, ответил, что такое оружие может разрушить единство НАТО, поскольку Альянс "не хочет идти на войну с Россией".

Следует заметить! Подобная риторика относительно сложности в использовании применялась также перед передачей Украине HIMARS, однако украинские военные очень быстро научились с ними работать.



Системы ПВО Patriot еще две недели назад называли слишком сложными для Украины, но, наконец, эта "проблема" также отпала.



Танк M1A2 Abrams / Фото US Army / Spc. Joshua Taeckens

Со стороны США также было очень сильное желание обсудить именно дипломатические усилия Украины. При этом, Байден переспросил у Зеленского, что ему нужно, чтобы Украина получила максимально сильные переговорные позиции. Об этом сообщил один из чиновников администрации президента США. Впрочем, как отмечает WP, это тоже не означает, что Киев и Вашингтон идут нога в ногу.

Байден по-прежнему занимается тем, чтобы не зайти слишком далеко и быстро, опасаясь эскалации. Зеленский хочет дать понять, что ему нужна эта постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить только Соединенные Штаты,

– подчеркнул бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Сценарии завершения войны

Президенты Украины и США обсудили три возможных сценария завершения войны, каждый из которых имеет своих поклонников в администрации Байдена:

Первый, который Владимир Зеленский продвигает уже давно, а именно – полный вывод всех российских войск с оккупированных территорий Украины, включая Крым и Донбасс.

Второй – россияне отходят на границы до 24 февраля,

Третий предполагает вывод войск из Донбасса, но не из Крыма.



Владимир Зеленский в Конгрессе США / Фото Офис Президента

Важно! Зеленский четко дал понять, что последние два варианта Украины не подходят, а реального мира можно достичь только когда российские захватчики уйдут со всей территории Украины. В противном случае, война снова возобновится позже. Джо Байден переспросил у Зеленского "текущие мнения по поводу того, как это должно выглядеть". Впрочем, Зеленский ему рассказал, что это вопрос "пока что-то вроде академической дискуссии", поскольку нет свидетельств, что Россия заинтересована в диалоге.

Россияне хотят прекращения огня, чтобы иметь время для передислокации, перегруппировки и подготовки новых сил. Россия пытается выиграть время после того, как она не смогла противостоять украинским контрнаступлениям,

– сказала Лиана Фикс, научная сотрудница Совета по международным отношениям и вопросам Европы.

Похоже, что США сегодня сконцентрированы на усилении противовоздушной обороны Украины. Одна батарея Patriot не способна коренным образом изменить ситуацию и полностью защитить Украину от ракетных обстрелов России. В то же время это сигнал о том, что Штаты делают определенные шаги в направлении усиления украинского ПВО.

Нерешенным остается вопрос поставки тяжелой техники. США дали зеленый свет на передачу Украине немецких танков Leopard, однако Германия отказывается поставлять танки в одностороннем порядке, поскольку у Украины сегодня нет ни одного танка западного образца.



Немецкие танки Leopard 2A5s / фото Bundeswehr

Даже без немедленного успеха в снабжении оружием, ставки на визит украинского президента были высокими. Зеленский пытался укрепить поддержку Украины в США, а значит, и во всем свободном мире. Сегодня все зависит от того, не отойдут ли американцы от заданного курса.

Основная цель визита президента Украины в Вашингтон была достигнута. Впоследствии может измениться только количество громких голосов в Конгрессе США, которые будут предлагать использовать американские деньги на решение внутренних проблем вместо поддержки Украины. Впрочем, как отмечает чиновник из администрации Байдена, эти голоса хоть и будут громкими, они не обязательно будут влиятельными.

Путин готовится к затяжной войне

Владимир Путин предупреждает, что война в Украине становится "чрезвычайно сложной". С таким заголовком вышла статья в Financial Times. Таким образом, русский диктатор пытается подготовить население России к затяжной войне. Путин даже признал, что российским войскам "трудно работать" на оккупированных территориях.

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Подобные признания Путин позволил себе при общении с представителями российского оборонного ведомства. За последний месяц Путин уже второй раз признает тот факт, что война против Украины пошла совсем не так, как он себе это представлял. Еще недавно он праздновал "присоединение новых территорий России", а уже сегодня рассказывает о сложностях.

Обратите внимание! Бывшие кремлевские чиновники в разговорах с западными представителями уверяют, что российский диктатор никоим образом не отказался от своих максималистских целей полностью уничтожить Украину в ее нынешнем виде. Это очень сильно диссонирует с призывами Путина к переговорам, так что абсолютно всем очевидно: России нужно временное перемирие, чтобы накопить силы для нового наступления.

США и их европейские союзники продолжают поддерживать Украину, сделавшую возвращение утраченных территорий обязательным условием для любых переговоров.

Я бы решился сказать, что для россиян в Украине все могло бы быть намного проще, если бы они просто убрались и вывели свои войска из Украины,

– заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Одновременно с рассказами о затяжной войне, Путин также усилил репрессии внутри самой России. "Дискредитация вооруженных сил России" в настоящее время является инструментом подавления любого инакомыслия. Это происходит на фоне рекомендаций Кремля усилить оборону в приграничных с Украиной регионах и подготовку к новой мобилизации.

Действия западных спецслужб должны жестко пресекаться. Предатели, шпионы и диверсанты должны быть своевременно разоблачены,

– заявил Путин.

Несмотря на такую пессимистическую риторику со стороны Владимира Путина, пока не видно, что он собирается сдаваться. Впрочем, это может быть связано с пребыванием в информационном пузыре, который для диктатора создало его ближайшее окружение.

Путин до сих пор находится в информационной изоляции

Владимир Путин находится в информационных изоляциях, опираясь на малый круг агрессивных советников, пишет The Wall Street Journal. Издание пообщалось с несколькими действующими и бывшими российскими чиновниками и людьми, близкими к Кремлю. По их словам, Путин потратил 22 года на построение льстившей ему системы, скрывая неутешительные данные.

Путин ожидал, что война в Украине будет скорой, народной и победной. В течение 10 месяцев он пытался смириться с тем, что вместо этого "спецоперация" превратилась в дорогое болото. При этом сам диктатор оказался изолированным и мнительным, имея лишь горстку приближенных миньонов, которые должны укрепить его воинственное мировоззрение и защитить от нелестных новостей.

WSJ обращают внимание на операцию Украины по освобождению города Лиман. Плохо оснащенные российские солдаты могли бы спокойно выйти оттуда еще до того, как началось наступление ВСУ. Впрочем, лично от Путина поступил приказ о том, что необходимо стоять до конца. Издание предполагает, что российский диктатор не получает информацию о реальном положении дел на фронте.

Вместо реальной оценки ситуации Путин продолжает грезить о тысячелетней цивилизации, ведущей священную борьбу. По мнению диктатора, это должно исправить исторические ошибки и поднести его к русским царям-завоевателям, таким как Петр Первый.

В то же время пообщаться с кем-то адекватным в Кремле тоже крайне тяжело. Несмотря на то, что контакты между США и Россией проходят почти каждый день, будь то через посольства или через Пентагон или ЦРУ, эти разговоры стали довольно сдержанными. Американские официальные лица заявляют, что некоторые приближенные сторонники Путина занимают даже более жесткую и воинственную позицию, чем сам диктатор.

При этом именно эти люди и готовят утренний брифинг для Владимира Путина. По словам бывшего офицера российской разведки, а также ряда российских чиновников, Путин просыпается ежедневно около 7 часов утра, чтобы прослушать письменный брифинг о войне. Информация, которую подают диктатору, тщательно выверена и должна подчеркнуть успехи и уменьшить неудачи.

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Сам Путин, из-за собственной паранойи не пользуется интернетом и не может хотя бы как-то проверить предоставленную ему информацию, поэтому он максимально зависим от документов и брифингов, составленных идеологически ангажированными советниками.

При этом, информация о ситуации на фронте попадает на стол к Путину через несколько дней, из-за чего очень часто она теряет свою актуальность. На запрос журналистов к представителю Кремля Дмитрию Пескову по поводу этой ситуации он ответил: "любое военное планирование – это государственная тайна, а у самого Путина есть несколько каналов получения информации".

В течение нескольких месяцев группа российских чиновников, провластных журналистов и аналитиков пыталась лично донести до своего президента информацию о том, как продвигается его вторжение. При этом даже данные о падении поддержки войны в обществе до Путина не дошли. Люди в Кремле, которые должны за это отвечать, заявили, что "президента не надо сейчас огорчать".

В WSJ пишут, что сам Путин пытается найти доступ к необработанной информации с фронта и даже завербовал для этого несколько провоенных блоггеров и журналистов. Они якобы должны помочь в сборе информации о ходе мобилизации российских войск. Насколько это было успешным, точно неизвестно.

Детальнее о методике искажения информации в "папочках" Путина рассказал бывший российский дипломат Борис Бондарев. Он рассказывает, что ради повышений по службе или похвал со стороны Кремля, российские дипломаты вынуждены преувеличивать хорошие новости и преуменьшать плохие.

То есть буквально, вся положительная информация представляется Путину большим шрифтом на первой странице доклада, а плохие новости или неудачи размазывается по многим следующим страницам. Таким образом, Кремлем была недооценена даже сила санкций, введенных против России еще в 2014 году. Путину говорили, что санкции не будут иметь никакого влияния, хотя в конце концов это оказалось обманом.



Виктор Медведчук встречается с Владимиром Путиным / Фото AP

Издание отмечает, что врали Путину не только дипломаты, а буквально все: военные, ФСБ, советники, экономисты и даже прокремлевские политики в Украине. К примеру, Виктор Медведчук убеждал российского диктатора в том, что украинцы будут встречать российскую армию с хлебом и солью, за что Медведчук и получал прямое финансирование своей подрывной деятельности в Украине. Впоследствии, чтобы предоставить Путину "нужную" информацию, ФСБ подкорректировало результаты ряда опросов на эту тему.

Учитывая эту ситуацию, отпадают любые вопросы относительно того, как именно Владимир Путин собрался готовиться к затяжной войне. Российский диктатор уверен: ему хватит людей и мощностей, чтобы длительное время вести эту войну. Впрочем, учитывая реальное напряжение в российском обществе, вызванное мобилизацией и настоящими экономическими возможностями России, похоже, что Путин так и не смог добраться до правдивой информации.

Россия стремительно летит в пропасть

Агрессия Путина отбросила Россию на 30 лет назад, пишет издание The Times. Западные официальные лица считают: Путин настолько ослабил российскую экономику и армию, что стране может понадобиться до 30 лет, чтобы восстановить свои позиции в мире.

Более 100 тысяч российских военных уже погибли на войне против Украины, а Кремль использовал четверть своего годового бюджета для поддержки этой военной кампании. Издание обращает внимание также на множество уничтоженных и захваченных российских танков, количества выпущенных ракет и реального дефицита боеприпасов и снарядов.

The Times подчеркивают визит Владимира Зеленского в Вашингтон, как подтверждение того, что США продолжат поддерживать Украину оружием и деньгами, хотя пока и затрудняются предоставить все необходимое.

Путин же поехал в Минск, что снова подняло дискуссию вокруг того, собирается ли российская армия совершить новую атаку на Киев, и будут ли им в этом помогать белорусские войска. В украинском Минобороны сообщили The Times, что "допуск российских войск на территорию Беларуси угрожает Лукашенко даже больше, чем Украине".

Такое мнение сегодня действительно актуально, ведь увеличение российских военных на территории Беларуси не только оттягивает часть украинских сил на это направление. В конце концов, подобная атака представляется крайне маловероятной.

Вместо этого если Путин окончательно начнет терять контроль за ситуацией, а Украина отвоюет еще один большой кусок оккупированной территории, русские войска вдруг могут стать оккупационными, но уже для самой Белоруссии. Путину нужен какой-то трофей, чтобы сохранить свое лицо после провальной войны в Украине, поэтому Беларусь в этом контексте – идеальный кандидат.