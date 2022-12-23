Визит Зеленского в Вашингтон сразу дал ощутимые результаты в виде дополнительного пакета помощи со стороны США, включая системы ПВО Patriot. 24 канал проанализировал, почему первая заграничная поездка президента Украины, охваченного войной государства, имеет большое символическое значение, особенно на пороге решающих месяцев войны.

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Почему Зеленский и Байден нуждались именно в личной встрече

Поездка президента Украины в Вашингтон стала довольно неожиданной, ведь с начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский находился в Украине, а ко всем международным мероприятиям присоединялся исключительно по видеосвязи. При этом западные СМИ сразу же вспомнили его ответ американцам на предложение об эвакуации.

Мне нужны патроны, а не такси,

– заявлял Зеленский в начале российского вторжения.

Однако, похоже, на этот раз президенту Украины удалось получить как такси, так и патроны.

Поездку не объявляли публично до последнего момента из соображений безопасности. Впрочем, такой, на первый взгляд, рискованный шаг был необходим обеим сторонам:

С одной стороны, Украине нужна тяжелая техника и системы ПВО , чтобы получить окончательно превосходство над Россией. Эту позицию накануне также наметил генерал Валерий Залужный в интервью The Economist.

, чтобы получить окончательно превосходство над Россией. Эту позицию накануне также наметил генерал Валерий Залужный в интервью The Economist. В то же время демократическая партия, к которой относится и сам Байден, уже в следующем месяце теряет контроль над Палатой Представителей. президенту США необходимо зафиксировать свое мощное влияние на формирование внешней политики. Ведь объединение западного мира против диктатуры и мощный отпор российской агрессии в Украине сейчас являются едва ли не основными достижениями Джо Байдена.

В частности, Джо Байден также делал акцент на необходимости личной встречи.. Администрация США иногда была недовольна активной критикой со стороны Украины о недостаточной поддержке. Переговоры с глазу на глаз могли помочь Байдену лучше понять украинского президента и расставить все точки над "і".

Дело в том, чтобы смотреть человеку в глаза. Я говорю это искренне. Я не думаю, что есть какая-то замена тому, чтобы сесть лицом к лицу с другом или врагом и посмотреть ему в глаза,

– подчеркнул Байден.

Похоже, что эта идея сработала, ведь пресс-конференция после личного разговора двух лидеров выглядела местами довольно неформальной. Президенты Украины и США были в хорошем настроении и высказывали в целом единую позицию по многим ключевым вопросам. Что не менее важно, Байден также отметил личную симпатию к Зеленскому.

Этот парень до глубины души именно такой, каким себя преподносит. Он готов отдать жизнь за свою страну и всех, кто с ней сегодня,

– подчеркнул Байден.

Наконец, оба лидера сформулировали свое видение завершения войны. Зеленский отмечал предложение воплотить в жизнь свою "формулу мира" и заверил, что Украина не станет уступать собственный суверенитет или территории, чтобы успокоить агрессора. В то же время Байден заверил в том, что именно президент Украины должен решать, каким будет завершение войны.

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Зеленский объединил поляризованный Конгресс США

Немаловажным стало также выступление Владимира Зеленского перед Конгрессом США. Кроме того, президент Украины сорвал овации от американских конгрессменов и сенаторов, его речь сразу вызвала множество исторических параллелей.

Обратите внимание! Американцы увидели в Зеленском легендарного Уинстона Черчилля, который также выступил перед Конгрессом в 1941 году от имени Соединенного Королевства. В том году британцы подвергались мощным бомбардировкам со стороны Третьего Рейха и самостоятельно сдерживали нацистов.

Настроения среди американских законотворцев долгое время подавали довольно неоднозначные сигналы. С одной стороны, из Вашингтона звучали слова о всесторонней двухпартийной поддержке, а с другой – прямые призывы к прекращению финансирования Украины.

Наконец, главные критики поддержки Украины вообще не появились в Капитолии. Основная часть республиканцев, в том числе их председатель в Сенате Митч Макконел, заявили о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с Россией.

Зеленский четко наметил, что любая финансовая поддержка Украины это "не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и демократию". В своей речи Зеленский также акцентировал внимание на участии иранского диктаторского режима в войне против Украины. Иран сегодня является главным врагом США на Ближнем Востоке и активно сотрудничает с Россией, поэтому такая аналогия в очередной раз подчеркивает общие цели и ценности, исповедуемые Украиной и США.

Важно! Сегодня Конгресс США стоит перед одобрением очередного пакета помощи Украине, теперь на 47 миллиардов долларов в 2023 году.



Если до визита Зеленского в Вашингтон еще были сомнения, станет ли этот пакет очередным поводом для внутриполитических драк в США, после выступления президента Украины подобная неопределенность в Конгрессе ощутимо спала. Западные СМИ пишут, что этот пакет помощи будет проголосован уже в ближайшие двое суток.

Почему только одна батарея Patriot и когда будут танки

Тяжелая техника это то, без чего трудно представить полноценное освобождение украинских территорий от российских захватчиков. Впрочем, никакой конкретики по этому вопросу от американского президента не прозвучало. Байден лишь снова заверил, что США "предоставят все необходимое".

В то же время, еще во время совместного диалога с журналистами, Зеленский сразу намекнул Байдену, что хотя Украина и благодарна за поддержку, одной батареи Patriot будет мало, чтобы защитить украинское небо. Байден лишь кратко ответил, что Белый Дом "уже работает над этим".

Однако этот пока единственный экземпляр системы ПВО Patriot является скорее символом и сигналом о том, что американцы не боятся идти дальше, несмотря на постоянные угрозы со стороны Москвы.

Ряд западных СМИ написал, что сам факт передачи "патриотов" Украине был одним из аргументов в пользу личной поездки Зеленского в Вашингтон. И, собственно, такой, учитывая позицию Кремля, эскалационный шаг является очень важным переломом в общем видении войны со стороны Белого Дома. Хотя сам Байден особо подчеркнул, что эти системы необходимы исключительно для защиты.

В то же время в вопросе танков западного образца ситуация пока зашла в тупик. Не так давно США заявили, что они не против передачи Украине немецких танков Leopard. Впрочем, этот процесс поставлен на паузу из-за позиции самой Германии. Канцлер Олаф Шольц заявил, что немцы не намерены поставлять Украине танки в одностороннем порядке.

Джо Байден во время пресс-конференции также особо подчеркнул, что европейские члены НАТО не хотят прямого столкновения с Россией, поэтому и удовлетворить все запросы Украины по технике не получится. Байден считает, что это может расколоть западный Альянс.

Почему мы не дадим Украине все, что они хотят, чтобы мы дали? По двум причинам. Есть целый Альянс, которому важно поддерживать Украину. И если мы дадим Украине то, что фундаментально отличается от того, что уже туда поступает, это может привести к расколу НАТО, ЕС и всего мира.

– считает Байден.

В этом вопросе мнения разделились на два прямо противоположных лагеря:

Одни считают, что Украина может никогда не увидеть западных танков, как и дальнобойных ракет, ведь Запад всеми силами пытается избежать эскалации и в целом опасается угроз Путина использовать ядерное оружие.

С другой стороны, подобная перекидывание ответственности может наконец помочь определить общую позицию, что вполне может закончиться поставкой современной западной техники. Например, со стороны Великобритании уже прозвучали предложения по поставкам дальнобойных ракет. Вопрос только в том, кто сделает это первым.

Зеленский особо подчеркивал, что затягивание войны происходит именно из-за недостаточного количества техники и авиации, из-за чего, в частности, затягиваются и страдания украинцев на оккупированных территориях.

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Зеленский возвращается к зарубежным поездкам?

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон сразу вызвал вопрос о том, не возобновятся ли в целом заграничные поездки президента Украины. Между началом битвы за Киев и сегодняшним днем прошли 300 дней тяжелых боев на фронте и переориентация государства на военные рельсы. Украина за это время смогла приспособиться к полноценному функционированию в условиях войны, поэтому, возможно, постоянное наблюдение президента уже не столь критически важно.

Ответ на этот вопрос должен дать результат личной встречи Зеленского с Байденом. Если Офис Президента почувствует, что личная встреча с лидером США действительно дала существенные сдвиги в вопросе поддержки Украины, возможно, следует осуществить ряд визитов к другим ключевым партнерам: Великобритании, Германии, Франции или Брюсселю, чтобы охватить весь Европейский Союз.

В первые месяцы войны среди западных лидеров определенным трендом стал визит в Киев. Тогда президент Украины прямо просил их приезжать с конкретными предложениями по поддержке нашего государства. В конце концов, это дало существенный толчок военным поставкам со стороны западного мира, а также позволило некоторым лидерам переосмыслить свое отношение к Украине и России.

Свободный выезд президента за пределы страны не только укрепит позицию некоторых западных лидеров после личной встречи с Зеленским, а также лишний раз продемонстрирует стабильную и полностью контролируемую ситуацию внутри Украины. Таким образом мы сможем отправить союзникам очередной сигнал о том, что демократия в Украине уже победила – теперь помогите довести дело до логического финала.