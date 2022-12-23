План мира для нашего государства состоит из 10 пунктов. Команда Зеленского сейчас конкретизирует план и представит свои идеи уже в феврале следующего года.

К теме Путин ответил на выступление Зеленского в Конгрессе шаблонными заявлениями и ложью, – ISW

Что предполагает мирный план для Украины

По информации издания, среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры.

Кроме того, представители США и НАТО заявили, что позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.

Поэтому украинские власти хотят подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед.

Министры G7 уже обсудили мирный план

Министры иностранных дел стран G7 на виртуальной встрече обсудили мирные предложения Украины.

Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что предложил Зеленский. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по "Группе семи". И это одна из вещей, о которых мы говорили,

– сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Более того, он назвал мирные предложения Украины "хорошим началом". Также он отметил, что "это план, который каждый должен быть в состоянии так или иначе поддерживать".

Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на предстоящей встрече.

Визит Зеленского в США: коротко