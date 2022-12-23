То, что российский лидер отказывается напрямую говорить о Владимире Зеленском как о президенте, принимающем собственные решения, может свидетельствовать о нежелании Путина вести переговоры с Украиной. Так предполагают аналитики Института изучения войны и добавляют, что поиск эфемерных "врагов" на Западе является частью российской информационной операции.

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Путин отрицает легитимность Украины как суверенного государства

Специалисты ISW утверждают, что Владимир Путин и дальше грезит "спасением" украинцев. Правда, не от настоящего врага – России, а от надуманного – правительства нашей страны.

Украинцы уже сполна увидели "русский мир" и хорошо знают, что на самом деле он преследует цель. Путин своими шаблонными и ложными заявлениями продолжает отрицать суверенность Украины.

Путин повторил свои необоснованные и лживые утверждения о том, что США и западные страны вмешивались в Украину еще со времен Советского Союза, загоняя клин в якобы российско-украинское историческое и культурное единство. Такие заявления цель предположить, что становление Украины как суверенного государства в 1991 году было фиктивным,

– отметили аналитики.

Кроме того, российский диктатор усиливает еще одну информационную операцию. Он пытается добиться сокращения помощи Украине от иностранных партнеров.

В частности, Путин лживо обвинил США в затягивании войны в Украине путем предоставления систем ПВО Patriot. Президент России к тому же намекнул, что их будут использовать "не для оборонной цели".

Такие лживые заявления и вбросы в информационное пространство нужны диктатору. Он знает, что заставить Украину капитулировать невозможно, когда ее поддерживает весь мир цивилизованный.

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