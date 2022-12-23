Те, що російський лідер відмовляється напряму говорити про Володимира Зеленського як про президента, який приймає власні рішення, може свідчити про небажання Путіна вести переговори з Україною. Так припускають аналітики Інституту вивчення війни й додають, що пошук ефемерних "ворогів" на Заході є частиною російської інформаційної операції.

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Путін далі заперечує легітимність України як суверенної держави

Фахівці ISW стверджують, що Владімір Путін й надалі марить "порятунком" українців. Щоправда, не від справжнього ворога – Росії, а від надуманого – уряду нашої країни.

Українці вже сповна побачили "русскій мір" і добре знають, що насправді він має на меті. Путін своїми шаблонними та неправдивими заявами продовжує заперечувати суверенність України.

Путін повторив свої необґрунтовані та брехливі твердження про те, що США та західні країни втручалися в Україну ще з часів Радянського Союзу, заганяючи клин у нібито російсько-українську історичну та культурну єдність. Такі заяви мають на меті припустити, що становлення України як суверенної держави у 1991 році було фіктивним,

– зазначили аналітики.

Крім цього, російський диктатор посилює ще одну інформаційну операцію. Він намагається домогтися зменшення допомоги Україні від іноземних партнерів.

Зокрема Путін брехливо звинуватив США в затягуванні війни в Україні шляхом надання систем ППО Patriot. Президент Росії, до того ж натякнув, що їх будуть використовувати "не для оборонної мети".

Такі брехливі заяви та вкиди в інформаційний простір потрібні диктатору. Він знає, що змусити Україну капітулювати неможливо, коли її підтримує весь цивілізований світ.

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