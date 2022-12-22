І, як завжди, Пєсков розкритикував українського та американського президентів. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Що Пєсков сказав про візит Зеленського до США

Реально закликів до миру не прозвучало, не було застережень щодо варварських обстрілів житлових будинків Донбасу, не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь Росії,

– цинічно заявив прессекретар Путіна.

Окрім цього, Пєсков вважає, що постачання західного озброєння Україні нібито "не сприяють вирішенню конфлікту, а лише продовжують страждання українського народу".

"Візит Зеленського до США підтвердив, що Вашингтон продовжує де-факто та опосередковано воювати з Росією до останнього українця", – сказав рупор Кремля.

До того ж Пєсков заявив, що американські системи Patriot, як і інші види озброєнь, що поставляються ЗСУ, буцімто "є законною метою для російських військових".

Прессекретар диктатора наголосив, що розширення асортименту озброєнь, що поставляються Україні, нібито "не може перешкодити Росії досягти цілей так званої спецоперації".

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