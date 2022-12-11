Як пишуть російські ЗМІ, відповідну цинічну заяву зробив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, інформує 24 канал. Він заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.
До речі Кремль знову змінив риторику: кажуть, що війну може закінчити лише Зеленський
У Кремлі заявили, що відносини із Заходом дійшли до конфронтації
Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації,
– сказав прихвостень Путіна.
Пєсков поплакався, що країни Заходу, мовляв, "не люблять і особливо не збираються любити Росію", але їй це нібито і не потрібно.
Крім того, посіпака Путіна повторив пропагандистський наратив, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.
Що замовчують у Москві
- Російські політики традиційно під час своїх заяв вдаються до маніпуляцій і замовчують інші факти. Наприклад, країни Заходу прагнуть діалогу з Росією щодо ряду питань, які пов'язані з безпекою.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за необхідне говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Однак Шольц готовий до діалогу тільки після того, як Росія виведе війська з України.
- Також говорити з Росією про контроль над ядерною зброєю хочуть у США. Однак у Кремлі, як ображені діти, уникають розмов.
- Чи не найбільше про долю Росії турбується президент Франції Еммануель Макрон, який навіть прагне добитися так званих гарантій безпеки для країни-агресорки після війни.
- На Заході на 10 місяць повномасштабної війни Росії проти України все одно намагаються достукатися до Кремля. Однак у Москві нікого не хочуть чути й виставляють свої ультиматуми.