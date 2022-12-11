Як пишуть російські ЗМІ, відповідну цинічну заяву зробив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, інформує 24 канал. Він заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

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У Кремлі заявили, що відносини із Заходом дійшли до конфронтації

Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації,

– сказав прихвостень Путіна.

Пєсков поплакався, що країни Заходу, мовляв, "не люблять і особливо не збираються любити Росію", але їй це нібито і не потрібно.

Крім того, посіпака Путіна повторив пропагандистський наратив, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.

Що замовчують у Москві