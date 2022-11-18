Дмітрій Пєсков, прессекретар Владіміра Путіна, допустив можливість переговорів Кремля із західними країнами. Заяву посіпаки Путіна поширили пропагандисти, пише 24 канал.

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У Путіна вважають, що Україна виконає "директиви" Заходу

У Москві вважають, що переговори із Заходом нібито допоможуть посадити Україну за стіл переговорів з Росією.

Попередній досвід роботи з Києвом показує, що без розмов із Заходом позиція Києва дуже мінлива. Тому, безумовно, скажімо так, напрямним, що підкріплює та зміцнює елементом такого спілкування могло б бути і спілкування із Заходом,

– цинічно заявив Пєсков.

Прессекретар Путіна вигадав, що Київ начебто скрупульозно виконує "директиви", які надходять від Заходу. Пєсков відкрито заявив, що Москва хоче, аби Захід змусив Україну піти на вимоги Росії.

Цікаво, що Захід – це не єдиний інструмент, який намагається використати Росія. Пєсков зізнався, що масовані ракетні обстріли енергетичної системи України також мають на меті схилити Київ до діалогу.

Україна назвала умови переговорів

Україна не відмовлялася від переговорів, а тільки окреслила вимоги, які повинна виконати Москва. Зокрема, Київ вимагає, щоб Росія вивела свої війська з України, а також звільнила окуповані землі. У Кремлі істерично заявили, що вимоги України неможливо виконати.

За перемовини між Україною і Росією виступають деякі західні політики. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів. Він впевнений, що перемовини закінчать війну і принесуть світу мир.

Також переговори підтримує президент Туреччини Реджеп Ердоган. За його словами, Путін наразі набагато м'якший і більш відкритий до переговорів, ніж раніше.

Росія раптом заговорила про мирні переговори, коли ЗСУ звільнили Херсон, що вкрай важливо для майбутнього просування українських військ. Ймовірно, Кремль через страх успіхів ЗСУ і власне виснаження намагається заморозити війну.

Про це може свідчити те, що раніше Росія відмовлялася від переговорів з Україною. Зокрема, у Кремлі не хотіли чути про переговори, коли бомбардували Маріуполь та стирали з лиця землі Луганщину.

Крім того, Україна навесні пропонувала Росії мир, погодившись на компроміс щодо НАТО. Проте Москва не прийняла пропозицію. Україна вирішила призупинити перемовини з Росією через ультиматуми Москви. Київ не хоче вести переговори з Кремлем, поки при владі Путін.

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