Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, допустил возможность переговоров Кремля с западными странами. Заявление муртадов Путина распространили пропагандисты, пишет 24 канал .

Обратите внимание В СНБО и ОП ответили "миротворцам", которые настаивают на переговорах с Россией

У Путина считают, что Украина выполнит "директивы" Запада

В Москве считают, что переговоры с Западом якобы помогут усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева очень изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом,

– цинично заявил Песков.

Пресссекретарь Путина придумал, что Киев вроде бы скрупулезно выполняет поступающие от Запада "директивы". Песков открыто заявил, что Москва хочет, чтобы Запад заставил Украину пойти на требования России.

Интересно, что Запад – это не единственный инструмент, который пытается использовать Россия. Песков признался, что массированные ракетные обстрелы энергетической системы Украины также призваны склонить Киев к диалогу .

Украина назвала условия переговоров

Украина не отказывалась от переговоров, а только выделила требования, которые должна выполнить Москва. В частности, Киев требует, чтобы Россия вывела свои войска из Украины, а также уволила оккупированные земли . В Кремле истерически заявили, что требования Украины невозможно выполнить .

За переговоры между Украиной и Россией выступают некоторые западные политики. Например, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает возобновление мирных переговоров . Он уверен, что переговоры закончат войну и принесут миру мир.

Также переговоры поддерживает президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, Путин гораздо мягче и более открыт к переговорам, чем раньше.

Россия вдруг заговорила о мирных переговорах, когда ВСУ уволили Херсон, что крайне важно для предстоящего продвижения украинских войск. Вероятно, Кремль из-за страха успехов ВСУ и собственного истощения пытается заморозить войну.

Об этом может свидетельствовать, что ранее Россия отказывалась от переговоров с Украиной. В частности, в Кремле не хотели слышать о переговорах, когда бомбили Мариуполь и стирали с лица земли Луганщину.

Кроме того, Украина весной предлагала России мир, согласившись на компромисс по НАТО. Однако Москва не приняла предложение. Украина решила приостановить переговоры с Россией из-за ультиматума Москвы. Киев не хочет вести переговоры с Кремлем, пока у власти Путин.

Вас это может заинтересовать – Путин уже на коленях умоляет о переговорах: смотрите видео