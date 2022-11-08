Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что для проведения переговоров должно быть выполнено определенное условие.

Интересно У Зеленского раскрыли подробности разговора с Макроном

Какое условие

Лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев. Он говорит, что так или иначе наступит момент, когда России и Украине придется вернуться за стол переговоров.

Макрон заявил, что все хотят возвращения в мир. Но это дело Украины – определить условия и время, когда оно захочет вернуться за стол переговоров.

Примите во внимание! Ранее Эммануэль Макрон уже призвал к переговорам Украину и Россию. Более того, он заявлял, что Европа не воюет в Украине, а лишь поддерживает ее, в том числе санкциями против России. Не может остановить войну и назначать мирные переговоры со страной-агрессорой. Это дело только Украины.

Мир призывает Украину к переговорам

В последние дни через зарубежные СМИ все чаще бросают месседжи о необходимости переговоров между Украиной и Россией. Политолог Игорь Чаленко рассказал, что над лоббированием таких мнений могут работать как российские оккупанты, так и западные политики.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Чиновник заверил, что наша переговорная позиция известна и открыта. Основное требование – Россия выводит свои войска из Украины.

НАТО и США допускают мирные переговоры Украины и России , если ВСУ отвоюют Херсон. Бой за город имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Отмечают, что США находятся на постоянной связи по этому вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, пропагандируя это мнение и Киеву.

Политолог Валерий Дымов рассказал, что США не побуждают Украину к переговорам, а предлагают выразить публичную готовность к их проведению. Некоторые страны могут спекулятивно использовать позицию нашего государства, не желающего переговоров с Путиным. США же вместе с тем дает нам вооружение наступательного характера.

Достойно внимания – Почему иностранные СМИ стали активнее говорить о переговорах: смотрите видео