Украина никогда не отказывалась от переговоров. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Чиновник заверил, что наша переговорная позиция известна и открыта.

Белый дом частно просит Банковую показать открытость к переговорам с Россией, – WP

При каком условии возможны переговоры с Россией

Подоляк подчеркнул, что сначала Россия выводит свои войска из Украины, а "далее – все остальное".

Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ,

– подчеркнул советник главы ОП.

Следует отметить, что 30 сентября в СНБО отдельным пунктом утвердили невозможность переговоров с Путиным . Вскоре соответствующий указ подписал президент Украины.

Заметим, что решение было одобрено после того, как Путин абсурдно заявил о незаконной аннексии 4 областей .

Владимир Зеленский подчеркнул: "Наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях". Однако, кафиры ставят только ультиматумы . Так что переговоры возможны после того, как в России изберут нового президента.

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США призывает Украину показать открытость к переговорам: что известно

6 ноября издания The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщило, что Белый дом предлагает Украине показать готовность к переговорам с Россией.

По данным журналистов, главная цель призыва – чтобы наше государство не потеряло поддержку со стороны других стран, сталкивающихся "с опасениями избирателей по поводу растяжения войны в Украине на годы".

Заметим, что ранее в США подчеркнули, что Россия – единственная страна, которая может быстро закончить войну . Для этого бойцы Путина должны будут прекратить атаки и оккупацию украинских территорий.

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