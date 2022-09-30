Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины исключил возможность переговоров с Путиным. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Когда Украина возобновит переговоры с Россией

По словам Данилова, Россия будет нести ответственность за все преступления. Отдельным пунктом на заседании СНБО было принято решение о том, что диалога с государством-оккупантом быть не может.

Никаких переговоров с Путиным после произошедшего сегодня (30 сентября – 24 канал) Украина вести не будет. Точка. С этими извергами не о чем говорить,

– отметил председатель СНБО.

Данилов констатировал, что переговорный процесс может возобновиться только тогда, когда в России сменится президент.

Что произошло 30 сентября

"Вторая армия мира" продолжает терпеть поражение на фронте. России ничего не остается делать, как атаковать объекты гражданской инфраструктуры и подвергать опасности жизнь мирных граждан.

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Каждый день оккупанты обстреливают города Украины. В результате атаки на Запорожье погибли до 30 мирных жителей – среди них двое детей. Более 60 человек ранены.

Известно, что захватчики выпустили 16 ракет С-300. Важно, что сначала россияне сказали, что именно они ударили по городу, а когда поняли масштабы трагедии, решили обвинить во всем Вооруженные Силы Украины.

Обратите внимание! В Запорожье и области 1 октября объявили днем траура по жертвам ракетного удара.

Кроме того, почти каждый день появляются новости об обстрелах Днепра. Весь день спасатели работали на месте развалин разрушенного транспортного предприятия. По окончании поисковой операции местные власти сообщили, что из-за обстрела ночью против 30 сентября погибли 3 человека. Оккупанты стреляли из "Искандеров".

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