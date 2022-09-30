Голова Ради національної безпеки і оборони України виключив можливість переговорів з Путіним. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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Коли Україна відновить перемовини з Росією

За словами Данілова, Росія нестиме відповідальність за усі злочини. Окремим пунктом на засідання РНБО було ухвалено рішення про те, що діалогу з державою-окупанткою бути не може.

Ніяких перемовин з Путіним після того, що відбулося сьогодні (30 вересня – 24 канал) Україна вести не буде. Крапка. З цими нелюдами нема про що говорити,

– зазначив голова РНБО.

Данілов констатував, що переговорний процес може відновитись лише тоді, коли у Росії зміниться президент.

Що відбулося 30 вересня

"Друга армія світу" продовжує зазнавати поразок на фронті. Росії нічого не залишається робити, як атакувати об'єкти цивільної інфраструктури та наражати на небезпеку життя мирних громадян.

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Щодня окупанти обстрілюють міста України. Внаслідок атаки на Запоріжжя загинуло до 30 мирних жителів – серед них є двоє дітей. Понад 60 людей мають поранення.

Відомо, що загарбники випустили 16 ракет С-300. Важливо, що спершу росіяни сказали, що саме вони вдарили по місту, а коли зрозуміли масштаби трагедії, вирішили звинуватити у всьому Збройні Сили України.

Зверніть увагу! У Запоріжжі та в області 1 жовтня оголосили днем жалоби за жертвами ракетного удару.

Окрім того, майже кожного дня з'являються новини про обстріли Дніпра. Увесь день рятувальники працювали на місці руїн зруйнованого транспортного підприємства. По закінченню пошукової операції місцева влада повідомила, що через обстріл вночі проти 30 вересня загинуло 3 людей. Окупанти стріляли з "Іскандерів".

Варте уваги – важлива інформація про термінове засідання РНБО: дивіться відео