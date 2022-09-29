Росіяни вбили 2 малих дітей

Унаслідок обстрілу Дніпра загинули 4 людей. Двоє з них – діти.

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Про таке важко повідомляти… На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини,

– заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загиблими дітьми є 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. Їхні життя серед ночі обірвала російська армія.

Що відомо про обстріл Дніпра

Росіяни запустили смертоносні снаряди по житлових кварталах міста. Вони повністю зруйнували кілька приватних будинків. Також відомо, що постраждали понад 60 осель, кілька багатоповерхівок, ринок, лінії електропередач, автобуси та автомобілі місцевих мешканців.

Окрім загиблих внаслідок атаки є ще 5 постраждалих. Серед них – 12-річна дівчинка. Її дістали з-під завалів зруйнованого дому.

Додамо, що неспокійно було і в області. Близько 8 години ранку росіяни відкрили вогонь з РСЗВ "Ураган" по Криворізькому району. Під удар потрапило підприємство у Зеленодольській громаді. Поранень зазнали 19 працівників, які йшли на роботу. 6 з них перебувають у важкому стані.

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Обстріли українських міст: останні новини

Близько 9 години ранку росіяни запустили 4 ракети по Краматорську, що в Донецькій області. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, будівля колишнього інтернату, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та "Укртелекому". Попередньо відомо про 11 поранених місцевих мешканців.

Ввечері 28 вересня окупанти запустили щонайменше 5 ракет по Запорізькій та Дніпропетровській областях. На щастя, усі смертоносні снаряди збили наші сили ППО.

Росіяни атакували Криворізький район ракетами Х-59. Більшість з них знищили сили ППО, але одна таки долетіла до місця призначення. Вона влучила у підприємство з переробки зерна. Минулося без постраждалих серед людей.

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