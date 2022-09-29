О 21:41 повітряне командування "Схід" повідомило, що вдалося знешкодити 4 ворожих ракет. Одну з них збили у Запорізькій області. Одну – у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Ще дві – у районі Синельникового.

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Деталі від Запорізької ОВА

Олександр Старух – голова Запорізької ОВА – розповів, що ворог запускав ракети у напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст.

Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Станом на 00:58 29 вересня у Запоріжжі та Дніпрі знову повідомили про звуки вибухів. Офіційних коментарів від місцевих ОВА наразі не було.

Ракета влучила у фірму з переробки зерна

Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що увечері 28 вересня одна з ворожих ракет влучила у фірму з переробки зерна. На жаль, зафіксували значні руйнування. Наслідки ракетного удару вже ліквідовують.

Резніченко повідомив, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Місцевих жителів закликають не нехтувати повітряною тривогою. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

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