В 21:41 воздушное командование "Восток" сообщило, что обезвредило 4 вражеские ракеты. Одна из них была сбита в Запорожской области. Одна – в Криворожском районе Днепропетровской области. Еще две – в районе Синельниково.

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Подробности от Запорожской ОВА

Александр Старух – глава Запорожской ОВА – рассказал, что враг запускал ракеты в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов.

Сегодня ПВО обезвредила ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты,

– говорится в сообщении.

Важно! По состоянию на 00:58, 29 сентября в Запорожье и Днепре опять сообщили о звуках взрывов. Официальных комментариев от местных ОВА пока не было.

Ракета попала в фирму по переработке зерна.

Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что вечером 28 сентября одна из вражеских ракет попала в фирму по переработке зерна. К сожалению, зафиксировали значительные разрушения. Последствия ракетного удара уже устраняются.

Резниченко сообщил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Местных жителей призывают не пренебрегать воздушной тревогой. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

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