Об этом рассказал городской глава Игорь Терехов, сообщает 24 канал. По его словам, разрушения также получили жилые дома.
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Терехов рассказал о последствиях очередных российских обстрелов
Городской глава отметил, что вечером 27 сентября снова был вражеский обстрел Харькова.
При этом российские агрессоры целенаправленно уничтожали энергетическую инфраструктуру города. Пострадали 2 большие трансформаторные подстанции, и, как следствие, было глобальное отключение в некоторых районах Харькова электроэнергии,
– добавил Терехов.
По его словам, энергетики вместе с коммунальными службами после того, как им разрешили сотрудники ГСЧС, приступили к работе. В настоящее время остаются не включенными части двух районов. Речь идет о:
- Шевченковском районе,
- Холодногорском районе.
"Энергетики до сих пор работают, устраняя и переключая системы энергоснабжения для того, чтобы подать электроэнергию в дома харьковчан", – отметил мэр.
Он добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали жилые дома.
"Сейчас там сотрудники ГСЧС устраняют аварийность, и дальше наши коммунальные службы будут приступать к восстановлению разбитого жилья многоэтажных домов, пострадавших после вчерашнего обстрела", – подытожил Терехов.
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В Харькове было 4 прилета
Сразу после обстрела стало известно, что россияне повредили инфраструктурный объект. В некоторых районах города исчез свет. Буквально через 2 минуты после этого Терехов сообщил еще об одном прилете в Харькове.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил информацию, что оккупанты ударили по городу. Он отметил, что пострадавших нет, однако эта информация уточняется.
Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112",
– сообщил Синегубов.
По предварительной информации, Харьков могли обстреливать из ЗРК С-300 из Белгородской области.
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