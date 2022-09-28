Об этом рассказал городской глава Игорь Терехов, сообщает 24 канал. По его словам, разрушения также получили жилые дома.

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Терехов рассказал о последствиях очередных российских обстрелов

Городской глава отметил, что вечером 27 сентября снова был вражеский обстрел Харькова.

При этом российские агрессоры целенаправленно уничтожали энергетическую инфраструктуру города. Пострадали 2 большие трансформаторные подстанции, и, как следствие, было глобальное отключение в некоторых районах Харькова электроэнергии,

– добавил Терехов.

По его словам, энергетики вместе с коммунальными службами после того, как им разрешили сотрудники ГСЧС, приступили к работе. В настоящее время остаются не включенными части двух районов. Речь идет о:

Шевченковском районе,

Холодногорском районе.

"Энергетики до сих пор работают, устраняя и переключая системы энергоснабжения для того, чтобы подать электроэнергию в дома харьковчан", – отметил мэр.

Он добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали жилые дома.

"Сейчас там сотрудники ГСЧС устраняют аварийность, и дальше наши коммунальные службы будут приступать к восстановлению разбитого жилья многоэтажных домов, пострадавших после вчерашнего обстрела", – подытожил Терехов.

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В Харькове было 4 прилета

Сразу после обстрела стало известно, что россияне повредили инфраструктурный объект. В некоторых районах города исчез свет. Буквально через 2 минуты после этого Терехов сообщил еще об одном прилете в Харькове.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил информацию, что оккупанты ударили по городу. Он отметил, что пострадавших нет, однако эта информация уточняется.

Есть перебои с электроснабжением, нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112",

– сообщил Синегубов.

По предварительной информации, Харьков могли обстреливать из ЗРК С-300 из Белгородской области.

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