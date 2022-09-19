В Харькове будет трудный отопительный сезон в этом году. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Жителей Харькова будут переселять в общежития

Мы определили часть общежитий, в которые мы можем сегодня переселять людей, для того чтобы они могли провести там зиму, осень, когда будут холода, – заявил мэр.

По его словам, это касается считанных микрорайонов, потому что в основном ко всем домам города газ подается.

Терехов подчеркнул, как бы в городе хорошо ни готовились к отопительному сезону, один прилет ракет к трансформаторным подстанциям, котельным, отключает целые микрорайоны.

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Ранее Игорь Терехов сообщал, что в настоящее время в городе установили 9 мобильных котельных. Впрочем, обсуждают вопросы, можно ли закупить дополнительные котельные.

Целью оккупантов в Харькове будут тепловые сети и водопроводы. Кроме того, в общинах региона могут возникнуть проблемы с отоплением. Вероятно, газа не будет, поэтому необходимо закупать дрова.

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