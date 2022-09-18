Жилищная застройка и местная инфраструктура на 70% уничтожена. Об этом 24 каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Как будут восстанавливать Харьковщину
Известно, что правительство выделило из резервного фонда 400 миллионов гривен на первоначальные меры. Речь идет о восстановлении критической инфраструктуры – газопроводов, водопроводов, всего, что поможет восстановить питание.
Вскоре эти деньги будут использованы в Харьковской области. Мы понимаем, зачем и куда они пойдут. Конечно, этих средств не хватает. Уже ведутся переговоры с нашими международными партнерами,
– добавила Ирина Верещук.
Наш враг коварен, он рассчитывает на то, что будет уничтожена именно гражданская инфраструктура. Цель оккупантов – нанести большой гуманитарный удар по нашему государству.
Они вынуждены бежать из Харьковской области, ничего не могут сделать на поле боя, бьют по гражданской инфраструктуре – это уже признают во всем мире. Они совершают очередные акты терроризма,
– подчеркнула министр.
Верещук подчеркнула, что наши международные партнеры обязательно помогут восстановить Харьковщину, Херсонщину и остальные наши территории.
Восстановление начинается
Сейчас идет процесс фиксации. Конечно, не ко всем населенным пунктам можно добраться. Люди там действительно очень страдают.
"Я постоянно общаюсь с людьми. Знаю, в какой они беде. Знаю, что Харьковская ОВА не дорабатывает и недорабатывает объективно", – сказала Верещук.
Именно поэтому создали координационный штаб, чтобы помочь людям:
- эвакуироваться, если они потеряли свои дома и негде перезимовать;
- восстановить жилье, если есть небольшие повреждения – окна, двери, крыши.
Но не все сразу. Я понимаю, что есть много нареканий. Именно поэтому я обращаюсь к нашим людям, которые слышат меня. Пожалуйста, давайте вместе, волонтеры, международные партнеры, все, кто может помочь – поможем деоккупированным территориям,
– подытожила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ситуация на деоккупированной Харьковщине: коротко
- Украинские военные изгнали российских оккупантов почти со всей территории Харьковщины. Наши воины узнали детали о зверствах россиян и собственными глазами увидели застенки, в которых держали украинцев. Людей испугали, они удивились, когда пообщались с воинами ВСУ.
- На отвоеванной территории Харьковщины ситуация сложная и люди нуждаются в поддержке. Первоочередная необходимость – начать чинить свои дома.
- Жители освобожденного села Кочубеевка Харьковской области рассказали о реалиях жизни в российской оккупации. Так, за полгода они не ели хлеба.
- Зверства россиян в очередной раз всколыхнули весь мир. Так, в Изюме повторилась история Бучи. В городе царили убийства, издевательства и тотальный террор. Многие люди ищут своих пропавших родственников.
- Наши бойцы показали жуткие кадры из поселкового совета уже освобожденного села Большие Проходы. Его оккупанты превратили в тюрьму для пленных.
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