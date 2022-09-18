Жилищная застройка и местная инфраструктура на 70% уничтожена. Об этом 24 каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Как будут восстанавливать Харьковщину

Известно, что правительство выделило из резервного фонда 400 миллионов гривен на первоначальные меры. Речь идет о восстановлении критической инфраструктуры – газопроводов, водопроводов, всего, что поможет восстановить питание.

Вскоре эти деньги будут использованы в Харьковской области. Мы понимаем, зачем и куда они пойдут. Конечно, этих средств не хватает. Уже ведутся переговоры с нашими международными партнерами,

– добавила Ирина Верещук.

Наш враг коварен, он рассчитывает на то, что будет уничтожена именно гражданская инфраструктура. Цель оккупантов – нанести большой гуманитарный удар по нашему государству.

Они вынуждены бежать из Харьковской области, ничего не могут сделать на поле боя, бьют по гражданской инфраструктуре – это уже признают во всем мире. Они совершают очередные акты терроризма,

– подчеркнула министр.

Верещук подчеркнула, что наши международные партнеры обязательно помогут восстановить Харьковщину, Херсонщину и остальные наши территории.

Восстановление начинается

Сейчас идет процесс фиксации. Конечно, не ко всем населенным пунктам можно добраться. Люди там действительно очень страдают.

"Я постоянно общаюсь с людьми. Знаю, в какой они беде. Знаю, что Харьковская ОВА не дорабатывает и недорабатывает объективно", – сказала Верещук.

Именно поэтому создали координационный штаб, чтобы помочь людям:

эвакуироваться, если они потеряли свои дома и негде перезимовать;

восстановить жилье, если есть небольшие повреждения – окна, двери, крыши.

Но не все сразу. Я понимаю, что есть много нареканий. Именно поэтому я обращаюсь к нашим людям, которые слышат меня. Пожалуйста, давайте вместе, волонтеры, международные партнеры, все, кто может помочь – поможем деоккупированным территориям,

– подытожила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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