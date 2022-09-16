В частности, военные ВСУ показали жуткие кадры из поселкового совета уже освобожденного села Великие Проходы. Ее оккупанты превратили в тюрьму для пленных.
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Комната с иконами возле тюрьмы
На видео видно, как в дверях россияне сделали проемы, чтобы наблюдать за заключенными. Убежать было невозможно, поскольку кроме оккупантов с автоматами на окнах была решетка.
Однако самое интересное даже не это. Рядом с камерами оккупанты обустроили комнату с иконами. Судя по всему, российский палач мог исповедоваться или молиться после очередного кровавого допроса.
Похоже было и в ГУЛАГе, когда заключенных пытали и убивали, а рядом обустраивали часовни, где можно было "замолить грехи". Ничего лишнего – "российский минимализм" как он есть.
Поселковый совет, который превратили в тюрьму: видео "Украинского свидетеля"
Отметим, что этот населенный пункт расположен всего в 16 километрах от российской границы.
Россияне оккупировали его в первые дни весны. Село удерживали под своим контролем, пока ВСУ не начали контрнаступление.
Село Великие Проходы – смотрите на карте:
Украинские защитники освободили почти всю Харьковскую область
- Сейчас ВСУ удалось освободить от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области. Это официально подтвердил Владимир Зеленский. Местные жители уже дают показания и рассказывают об оккупации, под которой они находились более полугода.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что всего за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, однако реальная цифра может быть значительно больше.