В частности, военные ВСУ показали жуткие кадры из поселкового совета уже освобожденного села Великие Проходы. Ее оккупанты превратили в тюрьму для пленных.

Внимание Брошенная техника и уничтоженная инфраструктура: какой стала дорога в Балаклею – потрясающее видео

Комната с иконами возле тюрьмы

На видео видно, как в дверях россияне сделали проемы, чтобы наблюдать за заключенными. Убежать было невозможно, поскольку кроме оккупантов с автоматами на окнах была решетка.

Однако самое интересное даже не это. Рядом с камерами оккупанты обустроили комнату с иконами. Судя по всему, российский палач мог исповедоваться или молиться после очередного кровавого допроса.

Похоже было и в ГУЛАГе, когда заключенных пытали и убивали, а рядом обустраивали часовни, где можно было "замолить грехи". Ничего лишнего – "российский минимализм" как он есть.

Поселковый совет, который превратили в тюрьму: видео "Украинского свидетеля"

Отметим, что этот населенный пункт расположен всего в 16 километрах от российской границы.

Россияне оккупировали его в первые дни весны. Село удерживали под своим контролем, пока ВСУ не начали контрнаступление.

Село Великие Проходы – смотрите на карте:

Украинские защитники освободили почти всю Харьковскую область

Сейчас ВСУ удалось освободить от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области. Это официально подтвердил Владимир Зеленский. Местные жители уже дают показания и рассказывают об оккупации, под которой они находились более полугода.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что всего за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, однако реальная цифра может быть значительно больше.

К теме – под Изюмом нашли пыточные и братские могилы: смотрите видео